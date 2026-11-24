La Municipalidad de Sunchales convocó a Licitación Pública Nº 04/2026 para la ejecución de la obra denominada “Rehabilitación del Predio Ferroviario”, un proyecto emblemático que apunta a modificar la configuración urbana de la ciudad y recuperar uno de sus espacios históricos.

La convocatoria, formalizada mediante el Decreto Nº 3666/2026, comprende la contratación de los trabajos de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas generales y particulares y los planos anexos.

El llamado a licitación constituye un avance significativo en el proceso administrativo necesario para llevar adelante una intervención que pretende superar una histórica división territorial de Sunchales y convertir al predio ferroviario en un espacio de encuentro para la comunidad.

Una obra para integrar la ciudad

El proyecto fue presentado por el intendente Pablo Pinotti en septiembre de 2025, con una inversión inicial estimada en 820 millones de pesos, en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU) de la Provincia de Santa Fe.

La propuesta contempla una intervención sobre aproximadamente nueve hectáreas. Su fundamento urbanístico parte de reconocer que el predio ferroviario se convirtió, con el paso del tiempo, en una barrera que divide distintos sectores de la ciudad, con instalaciones que dejaron de cumplir su función original y construcciones afectadas por el abandono y el deterioro.

Frente a ese escenario, el proyecto incorpora el concepto de “sutura urbana”, una perspectiva que busca dejar atrás la idea del ferrocarril como límite físico y simbólico para convertirlo en un elemento integrador. La intención es recuperar la continuidad del tejido urbano, mejorar la circulación peatonal y generar nuevos espacios públicos accesibles.

Los espacios que contempla la intervención

La planificación se organiza en dos grandes sectores que reúnen propuestas recreativas, deportivas, culturales y patrimoniales.

El Sector A concentra buena parte de la transformación, con la puesta en valor del bosque de eucaliptos norte, un área central destinada a eventos y actividades comunitarias y el bosque de eucaliptos sur, donde se proyectan senderos peatonales, espacios de descanso y un paseo vinculado al skate. Entre sus principales componentes se encuentran un galpón polivalente, una explanada, módulos de alquiler, juegos infantiles y un circuito de skate.

Por su parte, el Sector B contempla la recuperación de la estación ferroviaria como espacio patrimonial, sala polivalente y punto de recepción turística. También incluye la formalización de un área deportiva con canchas de acceso público y la puesta en valor del Parque Loyola, incorporando senderos accesibles, mobiliario urbano e iluminación.

El plan general prevé la construcción de veredas peatonales y aproximadamente 1.300 metros de bicisenda, una plaza seca de unos 2.000 metros cuadrados, la instalación de 390 luminarias LED y 162 columnas de iluminación, además de la incorporación de bancos, bicicleteros y cestos.

Otro de los aspectos centrales será la recuperación de los históricos galpones norte y sur. El primero se proyecta como un espacio cerrado para actividades bajo techo, mientras que el segundo tendrá una configuración pergolada y a cielo abierto.

El financiamiento provincial

La ejecución de la iniciativa también tuvo un paso institucional importante con la firma del convenio Brigadier entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Pinotti, a fines de agosto de este año, mediante el cual la Provincia comprometió un aporte de 806 millones de pesos para concretar las intervenciones, en el marco del Programa de Obras Urbanas.

Con la convocatoria a Licitación Pública Nº 04/2026, el Municipio avanza ahora en el procedimiento para seleccionar a la empresa que tendrá a su cargo los trabajos.

Más allá de la recuperación de infraestructura ferroviaria, la obra plantea un cambio en la manera de concebir y utilizar uno de los espacios de mayor dimensión y valor histórico de Sunchales. El desafío será transformar un sector que durante años funcionó como una barrera urbana en un nuevo punto de conexión, circulación y encuentro para los vecinos.