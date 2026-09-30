ARB: Unión derrotó al Cervecero y finalizó tercero en la Fase Regular

En uno de los compromisos que daban cierre a la última fecha de la Fase Regular del Torneo Oficial, Unión de Sunchales se impuso como local ante Argentino Quilmes por 90 a 49. Los parciales fueron 23-13, 45-33 y 66-41.

El local no tuvo inconvenientes a lo largo de los cuarenta minutos. Tuvo en Matías Borda Bossana a su goleador con 20 puntos, seguido de Joaquín Gariboldi con 18 y Pablo Ioo sumando 16. En la visita, Tadeo Martina se destacó con 17 y Leandro Rocchia aportó 13.

Pese a compartir los mismos puntos que 9 de Julio y haber repartido triunfos entre sí, el León se quedó con el segundo lugar a partir del golaverage. Por su parte, Quilmes no modificó su séptimo lugar.

De esta manera, el conjunto albiverde jugará el cruce de Cuartos de Final frente a Ben Hur al mejor de 3 encuentros.

Ambos empezarán a pensar en los playoffs a comenzar en los próximos días.

Unión 90-49 Quilmes

Estadio: «La Fortaleza»

Árbitros: Mario Buffa y Mariano Benvenutto

Parciales: 23-13 / 45-33 y 66-41

Unión: Matías Borda Bossana 20, Pablo Ioo 16, Juan Ignacio Cipolatti 10, Juan Furrer 11, Joaquín Gariboldi 18 (fi), Francisco Periotti 4, Mateo Bejarano 5, Benicio Gandino 2, Fausto Carlacchiani 2, Agustín Argañaraz 2, Guillermo Spila 0, Alex Peralta 0. DT: F. Tosello.

Quilmes: Andrés Spahn 2, Pablo Senn 2, Tadeo Martina 17, Leonardo Forestto 5, Bruno Ardusso 10 (fi), Santiago Masut 0, Leandro Rocchia 13, Marcos Fernández 0, Juan Pizarro 0, Valentín Barberis 0. DT: D. Ravasio.

Las posiciones finales fueron estas: Atlético 26 puntos; 9 de Julio, Unión e Independiente 24; Racing LTC 22; Ben Hur 18; Quilmes 16; Peñarol 14.

COMO QUEDARON LOS PLAY OFFS

En cuanto a las series de play offs, que se disputarán al mejor de tres partidos, tendrán estos enfrentamientos:

Atlético vs. Peñarol

9 de Julio vs. Quilmes

Unión vs. Ben Hur

Independiente vs. Racing LTC.

Los equipos nombrados en primer lugar tendrán ventaja de localía.