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#ARB: Derrota de Unión ante 9 de Julio

En el gimnasio Centenario, el Bicho Verde no pudo ante el León rafaelino que se impuso por 73 a 67 en la décimotercera fecha del torneo Oficial.
Deportes - BásquetHace 5 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

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Con tres partidos, correspondientes a la décimotercera fecha, se reanudó este viernes el torneo Oficial de Primera División masculino de la Asociación Rafaelina de Básquet.

En el gimnasio Centenario, 9 de Julio se impuso a Unión de Sunchales por 73 a 67 en una victoria importante pensando en terminar lo más arriba posible en la fase regular. Los parciales fueron: 14-21, 33-46 y 52-59.

El León estableció un parcial de 21 a 8 en los 10 minutos finales para dar vuelta el marcador, destacándose Santiago Marconetti, con 23 puntos, Máximo Grana con 20 y Siro Bruno con 14, entre los principales anotadores locales. Juan Furrer, con 18 tantos, y Nicolás Zurvera con 17, fueron las referencias ofensivas del Bicho Verde sunchalense.

En el estadio «Elías David», Ben Hur derrotó como visitante a Argentino Quilmes por 76 a 54. Los parciales fueron: 9-21, 28-39 y 46-63. Pedro Porchietto fue el goleador de la BH con 15 puntos, mientras que Gastón Schneider y Jeremías Hoffmann le siguieron con 12.

En Quilmes fue máximo anotador Leandro Rocchia con 15 puntos, en tanto Tadeo Martina sumó 12 y Pablo Senn 11.

En el otro encuentro de la jornada, en el estadio «Hércules Ferrario», Racing LTC de San Cristóbal venció como visitante a Peñarol por 73 a 64.

La fecha se cerrará el domingo a las 20.30 en el estadio «Carlos Colucci», donde Independiente recibirá al líder Atlético de Rafaela.

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