ARB: Esta noche, Unión visita a 9 de Julio

La competencia de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet vuelve a escena con una semana decisiva. La rama masculina disputará entre este viernes 25 y el martes 29 de septiembre las fechas 13 y 14 del certamen, últimas dos jornadas de la Fase Regular antes del comienzo de los Playoffs.

La programación se pondrá en marcha el viernes, con tres encuentros previstos desde las 21.30. En Rafaela, 9 de Julio recibirá a Unión de Sunchales, mientras que Peñarol enfrentará como local a Racing LTC de San Cristóbal. En otro de los compromisos de la jornada, Argentino Quilmes será local ante Sportivo Ben Hur.

La decimotercera fecha se cerrará el domingo a las 20.30, cuando Independiente reciba a Atlético de Rafaela en el gimnasio «Carlos Colucci».

Sin demasiado margen entre una jornada y otra, la fecha 14 comenzará el lunes 28. Desde las 21.30, 9 de Julio y Peñarol se medirán en el Estadio «Centenario».

El resto de la programación se concentrará el martes 29. A partir de las 21.00, Atlético de Rafaela visitará a Racing LTC en San Cristóbal. Media hora después, Sportivo Ben Hur será anfitrión de Independiente en el «Coliseo del Sur», mientras que Unión de Sunchales recibirá a Argentino Quilmes.

Así llegan a la definición

A falta de dos jornadas para completar la Fase Regular, Atlético de Rafaela ocupa el primer lugar con 23 puntos. Unión de Sunchales aparece segundo con 21, seguido por 9 de Julio e Independiente, ambos con 20.

Racing LTC suma 19 unidades, mientras que en la parte baja de la tabla se encuentran Ben Hur, con 15; Argentino Quilmes, con 14; y Peñarol, que acumula 12 puntos.

El Oficial de Primera División, además, se encuentra homologado como certamen Pre Federal y pondrá en juego dos plazas para la Liga Federal 2027. Con las posiciones todavía abiertas, las dos fechas finales serán determinantes para definir el escenario con el que cada equipo afrontará los Playoffs.