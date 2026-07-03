Robó herramientas en Humberto Primo y las ofrecía por redes sociales: Lo atraparon

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a través del Departamento Operativo Región 5, detuvo a un hombre y recuperó herramientas denunciadas como sustraídas, en el marco de una investigación por encubrimiento agravado con ánimo de lucro, desarrollada en la localidad de Humberto Primo.

La investigación se inició a partir de un hecho de hurto denunciado el 1 de julio. Posteriormente, la víctima aportó información al identificar en una publicación de la red social Instagram herramientas similares a las sustraídas. A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la identidad del presunto involucrado y realizaron diversas diligencias en distintos domicilios de la localidad, en un trabajo conjunto con personal de la Comisaría 7.ª de Humberto Primo.

Luego de las requisas domiciliarias, el investigado fue trasladado a sede policial, donde aportó información que permitió localizar y secuestrar una importante cantidad de herramientas ocultas en diferentes lugares, entre ellas una máquina de soldar, una máquina tipo esmeril, llaves, pinzas, destornilladores y electrodos.

Posteriormente, la víctima reconoció la mayoría de los elementos recuperados como de su propiedad, por lo que fueron restituidos por disposición judicial.

Tras el reconocimiento positivo de los secuestros, el fiscal interviniente ordenó la detención comunicada de R.J.R., de 19 años, por el delito de Encubrimiento Agravado con Ánimo de Lucro. El procedimiento fue realizado por personal de la División Operativa Distrito Sunchales, bajo la conducción del fiscal Dr. Juan Manuel Puig, y culminó con el traslado del detenido a la Alcaidía de la Unidad Regional V de Rafaela, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.