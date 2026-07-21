Entregan escrituras a ocho familias de Sunchales

El intendente Pablo Pinotti junto a integrantes del equipo de gobierno municipal oficiaron de anfitrión en una jornada muy emotiva donde ocho familias de nuestra ciudad recibieron las escrituras de sus viviendas, un paso fundamental que representa tranquilidad, derechos y la concreción de un sueño esperado durante muchos años.

Cada escritura entregada significa mucho más que un documento: es seguridad jurídica, estabilidad y la certeza de que ese hogar construido con esfuerzo hoy cuenta con el respaldo que cada familia merece.