Entregan escrituras a ocho familias de Sunchales

El intendente Pablo Pinotti junto a integrantes del equipo de gobierno municipal oficiaron de anfitrión en una jornada muy emotiva donde ocho familias de nuestra ciudad recibieron las escrituras de sus viviendas, un paso fundamental que representa tranquilidad, derechos y la concreción de un sueño esperado durante muchos años.
Cada escritura entregada significa mucho más que un documento: es seguridad jurídica, estabilidad y la certeza de que ese hogar construido con esfuerzo hoy cuenta con el respaldo que cada familia merece.
El intendente Pablo Pinotti encabezó este jueves la reunión donde se presentaron los pronósticos elaborados por los organismos técnicos especializados y se expuso el Manual Operativo de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo.
La entidad estatal había realizado una serie de planteos ante la Justicia por considerar desproporcionada la alícuota de la Tasa de Derecho de Registro e Inspección. Si el preacuerdo que ya fue aprobado por el Concejo Municipal, es validado por el Directorio del Banco de la Nación Argentina, le posibilitará a Sunchales percibir la deuda originada desde fines de 2024.
Durante el encuentro se presentó el avance del Plan Hídrico Provincial, el funcionamiento del sistema de respuesta ante emergencias, las inversiones en infraestructura hídrica, y el equipamiento y Protección Civil.
Falleció el sábado 18 de julio en la localidad de Rafaela, a la edad de 65 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 10:00 y las 16:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Av. Moreno 727. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
La Albiceleste cayó en Nueva Jersey con un gol de Ferrán Torres a los 105 minutos después de un trámite con muchos imponderables porque se lesionaron sus dos centrales y afrontó la prórroga con 10 jugadores por la expulsión de Enzo Fernández.
La medida forma parte de la implementación de la Ley de Modernización Laboral y busca, según el texto oficial, dar mayor certeza sobre la aplicación de las normas vigentes antes de la homologación de nuevos acuerdos colectivos.
Dos datos fundamentales para comprender lo que puede suceder a partir de los próximos meses: Existe un 81% de posibilidades de que el Niño sea muy fuerte y el mayor impacto de lluvias extraordinarias se espera entre octubre, noviembre y diciembre de 2026.