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Entregan escrituras a ocho familias de Sunchales

La entrega se realizó en la mañana de este lunes y contó con la presencia de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia, María Victoria Tejeda.
CiudadHace 4 horas Municipalidad de Sunchales
Entrega de escrituras 3 - 20-7-26
El intendente Pablo Pinotti junto a integrantes del equipo de gobierno municipal oficiaron de anfitrión en una jornada muy emotiva donde ocho familias de nuestra ciudad recibieron las escrituras de sus viviendas, un paso fundamental que representa tranquilidad, derechos y la concreción de un sueño esperado durante muchos años.
Cada escritura entregada significa mucho más que un documento: es seguridad jurídica, estabilidad y la certeza de que ese hogar construido con esfuerzo hoy cuenta con el respaldo que cada familia merece.
Entrega de escrituras 1 - 20-7-26
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