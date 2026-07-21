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Lucas Montini obtuvo la Medalla de Bronce en la 58° Olimpíada Internacional de Química

La competencia se desarrolló en Uzbekistán, del 10 al 19 de julio. El alumno de quinto año, nivel secundario, del ICES, junto a otros 3 estudiantes, integró el equipo nacional que compitió en el prestigioso evento anual.
EducaciónHace 5 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Lucas Montini - Medalla de Bronce en Uzbekistan 1

Lucas Montini, alumno de quinto año, nivel secundario, del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior (ICES), ganador de la Medalla de Oro en el certamen final del nivel 2 de la 35º edición de la Olimpíada Argentina de Química, volvió a colgarse otra presea pero en esta ocasión en la 58° Olimpíada Internacional de Química, que se desarrolló en Uzbekistán, del 10 al 19 de julio.

Lucas integró el equipo de cuatro estudiantes que representó a la Argentina en el prestigioso evento anual que reúne a estudiantes de secundaria de más de 90 países para competir en conocimientos teóricos y prácticos de química, fomentando la excelencia científica a nivel global.

Lucas Montini - Medalla de Bronce en Uzbekistan 2

Durante la competencia, los participantes rindieron dos exigentes evaluaciones de cinco horas de duración cada una: un examen teórico y otro práctico de laboratorio, donde debieron demostrar sus conocimientos y habilidades en química. Finalmente, el equipo albiceleste obtuvo la medalla de Bronce, un logro que constituye un orgullo, no sólo para la comunidad educativa, sino también para la ciudad de Sunchales.

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