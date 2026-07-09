LitoralGas_Banners Monoxido_1650x150 px

"Misión aprender", una propuesta para acompañar las trayectorias escolares durante las vacaciones de invierno

La iniciativa del Municipio se desarrollará del 13 al 17 de julio en el Liceo Municipal y está dirigida a estudiantes de 1º a 6º grado de todas las escuelas de la ciudad. 
EducaciónHace 12 horas Municipalidad de Sunchales
alumnos

La Subsecretaría de Promoción de Derechos y la Dirección de Educación, pone en marcha "Misión Aprender", una propuesta gratuita y abierta del programa Sunchales Educa destinada a acompañar a niñas y niños en sus trayectorias escolares durante el receso invernal.

La iniciativa se desarrollará del 13 al 17 de julio en el Liceo Municipal y está dirigida a estudiantes de 1º a 6º grado de todas las escuelas de la ciudad. Durante esos días, podrán realizar las tareas de vacaciones, reforzar contenidos y prepararse para el regreso a clases con el acompañamiento de docentes.

Con esta propuesta, el Municipio continúa fortaleciendo políticas educativas que generan más oportunidades de aprendizaje, ofreciendo un espacio gratuito, cercano y de calidad para que cada niño y cada niña pueda desarrollar todo su potencial.

Los cupos son limitados y los interesados podrán inscribirse desde el siguiente vínculo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesbsSGgvpKnBYc9y3MrzQc6omCs95reH4KZBRzH9nhNC8ztQ/viewform?usp=header

Te puede interesar
Lo más visto
Lazo

Eduardo Aurelio Cipolatti

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl martes
Falleció el martes 7 de julio en la localidad de Sunchales, a la edad de 70 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 18:30 y las 0:00, prosiguiendo el miércoles 8, desde la 6:00 y hasta las 11:15, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Alberdi 786. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
EPE

Corte de energía programado para este viernes 10

EPE
GeneralHace 22 horas
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este viernes 10 de julio, entre las 7:30 y las 10:30, en dos sectores de la ciudad. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.
Boletín de noticias