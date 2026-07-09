"Misión aprender", una propuesta para acompañar las trayectorias escolares durante las vacaciones de invierno

La Subsecretaría de Promoción de Derechos y la Dirección de Educación, pone en marcha "Misión Aprender", una propuesta gratuita y abierta del programa Sunchales Educa destinada a acompañar a niñas y niños en sus trayectorias escolares durante el receso invernal.

La iniciativa se desarrollará del 13 al 17 de julio en el Liceo Municipal y está dirigida a estudiantes de 1º a 6º grado de todas las escuelas de la ciudad. Durante esos días, podrán realizar las tareas de vacaciones, reforzar contenidos y prepararse para el regreso a clases con el acompañamiento de docentes.

Con esta propuesta, el Municipio continúa fortaleciendo políticas educativas que generan más oportunidades de aprendizaje, ofreciendo un espacio gratuito, cercano y de calidad para que cada niño y cada niña pueda desarrollar todo su potencial.

Los cupos son limitados y los interesados podrán inscribirse desde el siguiente vínculo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesbsSGgvpKnBYc9y3MrzQc6omCs95reH4KZBRzH9nhNC8ztQ/viewform?usp=header