Coopathon Educativo: Cerró la inscripción con 182 proyectos de 21 provincias

Con gran satisfacción, los organizadores de COOPATHON EDUCATIVO informaron el cierre de la etapa de inscripción, que culminó con la presentación de 182 proyectos provenientes de 21 provincias argentinas.

Esta importante participación refleja el creciente interés y compromiso de las cooperativas y mutuales escolares por desarrollar iniciativas que promuevan la educación cooperativa y mutual, fortaleciendo valores como la solidaridad, la participación y el trabajo colaborativo en las comunidades educativas.

Actualmente, los proyectos se encuentran en proceso de evaluación. El próximo 17 de julio se darán a conocer los 50 proyectos seleccionados, que accederán a una nueva instancia de formación y acompañamiento mediante talleres, capacitaciones y mentorías destinadas a fortalecer y potenciar sus propuestas.

Desde la organización destacaron y agradecieron especialmente el acompañamiento de instituciones, entidades, docentes, equipos directivos y referentes que colaboraron en la difusión de la convocatoria. Su compromiso fue clave para alcanzar esta extraordinaria respuesta a nivel nacional y continuar impulsando el crecimiento del cooperativismo y el mutualismo escolar en la Argentina.

Asimismo, se informó que durante las próximas semanas se compartirán novedades sobre los avances de cada etapa del proceso.

Finalmente, los organizadores recordaron que en el mes de septiembre se anunciarán los proyectos ganadores de esta edición, coronando un proceso que busca generar oportunidades de aprendizaje, innovación y participación para estudiantes de todo el país.

COOPATHON EDUCATIVO continúa consolidándose como un espacio de encuentro, formación y construcción colectiva, promoviendo el protagonismo de las nuevas generaciones y el desarrollo de proyectos con impacto positivo en sus comunidades.