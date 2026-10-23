La Sociedad Rural de Sunchales informó que la Comisión Directiva, junto a productores referentes de caminos rurales, mantuvieron una reunión con Luis Zamateo, secretario de Gestión Ambiental y Territorial, y José Lattanzi, subsecretario de Obras y Servicios Públicos para abordar la situación de los caminos rurales del distrito.

Durante el encuentro se trataron temas vinculados al mantenimiento, reparación y reconstrucción de caminos, recambio de alcantarillas, pedidos de ripio y planificación de los trabajos para lo que resta de 2026 y el año 2027, teniendo en cuenta también las posibles inclemencias climáticas.

Entre los principales acuerdos se destacan:

- Gestionar ripio para distintos sectores incluyendo la zona de las escuelas rurales.

- Solicitar a la Provincia un estudio hídrico para planificar desagües y cunetas.

- Avanzar en la reglamentación de la Ordenanza de Asuntos Rurales para conformar una mesa de trabajo conjunta.

- Impulsar gestiones en el marco del programa Caminos de la Productividad.

- Compartir información sobre los trabajos realizados, pendientes y futuros.

Desde la Sociedad Rural de Sunchales destacan la importancia del trabajo conjunto entre instituciones, autoridades y productores para avanzar en soluciones que mejoren la transitabilidad y las condiciones de los caminos rurales.

FUENTE: Sociedad Rural de Sunchales