Caminos rurales: La Sociedad Rural mantuvo un encuentro con el Municipio
CampoHace 6 horasJorge Tribouley
En la reunión se trataron temas vinculados al mantenimiento, reparación y reconstrucción de caminos, recambio de alcantarillas, pedidos de ripio y planificación de los trabajos para los próximos meses.
La Sociedad Rural de Sunchales informó que la Comisión Directiva, junto a productores referentes de caminos rurales, mantuvieron una reunión con Luis Zamateo,
Durante el encuentro se trataron temas vinculados al mantenimiento, reparación y reconstrucción de caminos, recambio de alcantarillas, pedidos de ripio y planificación de los trabajos para lo que resta de 2026 y el año 2027, teniendo en cuenta también las posibles inclemencias climáticas.
Entre los principales acuerdos se destacan:
- Gestionar ripio para distintos sectores incluyendo la zona de las escuelas rurales.
- Solicitar a la Provincia un estudio hídrico para planificar desagües y cunetas.
- Avanzar en la reglamentación de la Ordenanza de Asuntos Rurales para conformar una mesa de trabajo conjunta.
- Impulsar gestiones en el marco del programa Caminos de la Productividad.
- Compartir información sobre los trabajos realizados, pendientes y futuros.
Desde la Sociedad Rural de Sunchales destacan la importancia del trabajo conjunto entre instituciones, autoridades y productores para avanzar en soluciones que mejoren la transitabilidad y las condiciones de los caminos rurales.
FUENTE: Sociedad Rural de Sunchales
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