Sunchales continúa ampliando el alumbrado público con una inversión superior a los 100 millones de pesos

La Municipalidad de Sunchales avanza con una nueva etapa de ampliación y mejora del alumbrado público, una política de infraestructura que busca mejorar las condiciones de circulación, fortalecer la seguridad y recuperar los espacios públicos para el disfrute de la comunidad.

A través de la etapa 6 del Programa Obras Urbanas, se prevé la instalación de 95 nuevas columnas de iluminación, con una inversión de $105.625.910,37.

Los trabajos alcanzarán distintos sectores de la ciudad: todas las manzanas perimetrales a plaza Libertad; avenida Belgrano, desde el canal Norte hasta calle Río Negro; y calle General Paz, desde Rafaela hasta Oroño.

Esta nueva intervención se suma a las obras realizadas en los últimos años, que permitieron incorporar más de 300 columnas y más de 1.800 luminarias en calles y espacios públicos de Sunchales.

Cada obra representa una decisión de transformar los recursos disponibles en mejoras concretas para la comunidad. El aporte de los vecinos, administrado con responsabilidad, vuelve a la ciudad en infraestructura y servicios que mejoran la vida cotidiana.