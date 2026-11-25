Una nueva manera de reconocer a quienes eligen Macro cada día. La iniciativa parte de una idea simple pero poderosa: todo lo que hacés con Macro suma. Pagar con tarjetas, realizar compras con QR, acreditar el sueldo, invertir, ahorrar, contratar seguros o adherir servicios al débito automático son acciones que forman parte de la vida financiera cotidiana.

Con esta nueva propuesta, esas decisiones también permiten sumar puntos, avanzar de nivel y acceder a mejores beneficios. La novedad es que Banco Macro no reconoce solamente cuánto gastan sus clientes, sino la relación integral que construyen con el banco.

Bajo el concepto “Elegirnos nos hace más grandes” , la entidad propone una relación de ida y vuelta: cuanto más eligen los clientes a Macro para resolver sus necesidades financieras, más oportunidades tienen de acceder a recompensas y condiciones diferenciales.

Cada paso cuenta. Cada nivel te da más.

La nueva plataforma está organizada en cuatro niveles, con beneficios crecientes que reconocen la actividad y la vinculación de cada cliente. A diferencia de los programas tradicionales centrados exclusivamente en consumos o promociones puntuales, esta plataforma contempla distintas dimensiones de la relación con el banco:

- Vincularse con el banco: acreditación de haberes, seguros, préstamos y débitos automáticos, entre otras acciones.

- Pagar y consumir: compras con tarjetas, pagos con QR, servicios y recargas.

- Ahorrar e invertir: saldos en cuentas, plazos fijos y fondos comunes de inversión.

Cada actividad permite sumar puntos para alcanzar nuevos niveles y desbloquear beneficios y recompensas únicas. El sistema se actualiza mensualmente y el nivel alcanzado se mantiene durante el mes siguiente.

Luego, el cliente puede conservarlo, avanzar o cambiar de nivel de acuerdo con los puntos obtenidos y las condiciones del programa.

Desde App Macro, cada persona puede conocer su nivel, seguir su evolución y consultar los beneficios disponibles. No se trata simplemente de acumular puntos. Se trata de transformar la relación cotidiana con el banco en valor concreto para el cliente.

Beneficios que crecen con cada nivel:

Desde noviembre, los clientes de Macro Selecta ya pueden disfrutar de esta nueva experiencia. A medida que avanzan de nivel, acceden a beneficios cada vez mayores, entre los que se destacan:

- Más ahorros en consumos cotidianos: reintegros y topes superiores en supermercados, gastronomía y combustibles.

- Mejores condiciones financieras: tasas preferenciales en préstamos personales y plazos fijos.

- Más beneficios para viajar: propuestas diferenciales en turismo nacional e internacional.

- Más experiencias y reconocimiento: acceso a experiencias exclusivas y atención personalizada, entre otras cosas.

La propuesta permite que los beneficios evolucionen junto con la relación del cliente con Macro, convirtiendo su actividad cotidiana en nuevas oportunidades.

Durante 2027, el programa se extenderá progresivamente al resto de los clientes del banco.

Más información en: https://www.macro.com.ar/cadapasocuenta

Un banco que evoluciona para simplificar la vida de sus clientes

Este lanzamiento forma parte de una transformación más amplia de Banco Macro, orientada a construir una experiencia financiera más simple, digital, personalizada y cercana.

Durante 2026, el banco avanzó en iniciativas clave:

Nueva App Macro . Una experiencia completamente renovada, diseñada para operar de manera más simple, rápida e intuitiva. Permite resolver las operaciones de todos los días, gestionar inversiones, comprar y vender dólares y acceder a préstamos, entre otros servicios.

. Una experiencia completamente renovada, diseñada para operar de manera más simple, rápida e intuitiva. Permite resolver las operaciones de todos los días, gestionar inversiones, comprar y vender dólares y acceder a préstamos, entre otros servicios. MacroChat. La evolución de la banca conversacional por WhatsApp, ahora potenciada con inteligencia artificial generativa. Los clientes pueden interactuar en lenguaje natural para consultar saldos, realizar transferencias, pagar servicios, gestionar tarjetas y operar con el banco desde una conversación.

MacroChat ya supera los 3 millones de conversaciones mensuales, con más de 1 millón de clientes utilizando el canal. Estas iniciativas responden a una misma visión: combinar tecnología, simplicidad y cercanía para que cada cliente pueda resolver más necesidades financieras con Macro y obtener mayor valor de su relación con el banco.

De la cercanía a una relación de valor compartido

Banco Macro construyó su historia sobre una identidad federal, cercana y comprometida con el desarrollo de las personas y las comunidades .

Con la red privada de sucursales más extensa del país y una marca que invita a “Pensar en grande”, el banco continúa evolucionando para acompañar las nuevas necesidades de sus clientes.

Hoy esa cercanía da un paso más: no alcanza con estar cerca; se trata de reconocer y recompensar cada día la confianza de quienes eligen al banco.

“Macro es Pensar en Grande, siempre cerca de nuestros clientes, donde sea que estén. Este lanzamiento redefine la forma en que un banco se relaciona con sus clientes, y vuelve nuestra promesa de cercanía aún más tangible: Cuanto más elegís Macro, más Ganás. A través de ésta revolucionaria plataforma, reconocemos todo lo que hacés con Macro, donde cada paso cuenta: cada pago, cada depósito, cada inversión, cada servicio contratado.

Juan Parma, CEO de Banco Macro

De esa manera vas subiendo de Nivel, y a mayor Nivel, mejores descuentos, límites, tasas, experiencias exclusivas, y mucho más. Porque creemos que cuanto más crece nuestra relación, más tenemos para ganar los dos. Elegirnos nos hace más grandes”, afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro.

“La nueva App, MacroChat y ahora este programa de niveles y recompensas representan una misma visión de futuro: un banco más simple, más inteligente y más cercano . Un banco que utiliza la tecnología a la par del trato humano para facilitar la vida de las personas, transformando la relación cotidiana con sus clientes en valor concreto para ellos. Y desde ahora, más aún, para aquellos que nos eligen todos los días", agregó Parma.