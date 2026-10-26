Cerraron el Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú por una crecida seis veces mayor a lo normal

La Administración de Parques Nacionales clausuró el acceso al Circuito Superior del Parque Nacional Iguazú este domingo 25 de octubre. La decisión responde al aumento del caudal del río Iguazú , que multiplicó por seis su volumen habitual tras un temporal con fuertes precipitaciones en la cuenca superior.

Las autoridades implementaron el bloqueo preventivo para resguardar a los visitantes y al personal del predio frente al avance del agua. Los demás recorridos del lado argentino continúan habilitados y funcionan con normalidad, según confirmaron fuentes del área protegida.

La Concesionaria de Servicios del Área Cataratas emitió un comunicado oficial en el que confirmó que “el Circuito Superior permanecerá cerrado”. A su vez, el reporte de la empresa advirtió que las previsiones hidrológicas indican que “el caudal río Iguazú está en ascenso”.

Los registros oficiales marcaron el sábado 24 de octubre una marca de 9.500 metros cúbicos por segundo (9,5 millones de litros por segundo). La cifra contrasta fuertemente con la media histórica del atractivo natural, que ronda habitualmente los 1.500 metros cúbicos por segundo.

En territorio brasileño, las autoridades del Parque Nacional do Iguaçu y la firma Urbia+Cataratas también dispusieron cortes. Mantienen cerrado el puente peatonal que conduce a las pasarelas y suspendieron temporalmente las actividades en los senderos de Poço Preto y Bananeiras.

El comunicado oficial de Iguazú Argentina que confirmó el cierre preventivo del Circuito Superior por la crecida del río.

Especialistas de ambos países realizan un seguimiento constante del comportamiento del curso de agua. La reapertura de las áreas inhabilitadas dependerá del descenso del caudal y de la posterior inspección de las estructuras para garantizar visitas seguras.

El río Iguazú alcanzó los 28 metros a las 7 de este domingo en Puerto Iguazú, marca que obligó a suspender el servicio fluvial local. Desde el 22 de octubre, las intensas precipitaciones provocaron la evacuación de 154 personas y daños en 124 viviendas, además de pérdidas materiales en galpones de cinco familias tabacaleras.

Frente al avance del agua, las autoridades cerraron pasos fronterizos en los ríos Paraná y Uruguay por razones de navegabilidad. En el Paraná inhabilitaron diez cruces, incluidos Eldorado, Puerto Rico, Puerto Leoni y Corpus Christi. Sobre el Uruguay suspendieron los pasos de El Soberbio, Panambí, Alba Posse y San Javier.

Las crecidas generaron cortes viales en varios puntos de Misiones. Registran restricciones en la ruta provincial 204 en Profundidad por el desborde del arroyo Garupá, en San Ignacio sobre el puente Yabebiry, y en Colonia Victoria por el arroyo Piray Miní. En El Soberbio, el desborde del puente Yabotí bloqueó el acceso a los Saltos del Moconá.

En Alba Posse, el puente Pindaytí de la ruta provincial 2 opera únicamente para emergencias, mientras que en Campo Ramón un camino permanece cerrado por desmoronamiento. En contraste, las autoridades habilitaron el puente Tabay en la ruta provincial 7 para vehículos de hasta 20 toneladas, mientras que las rutas nacionales 12 y 14 presentan circulación normal.