Libertad de expresión: La Corte fija garantías y límites en redes sociales

En el marco de la celebración por el 80º aniversario de SANCOR SEGUROS, el presidente de la compañía destacó el origen cooperativo de la empresa, su fuerte arraigo en Sunchales y el aporte de generaciones de colaboradores, productores, aliados y clientes que hicieron posible el crecimiento del Grupo. “Cuando las personas se unen detrás de un propósito compartido, son capaces de generar un impacto que trasciende en el tiempo”, afirmó.