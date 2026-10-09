Las 5 claves de los cambios al régimen de Inocencia Fiscal que reglamentó el Gobierno

El Gobierno nacional reglamentó la ley que promueve el nuevo régimen de Inocencia Fiscal, que busca atraer y formalizar un mayor ingreso de los “dólares del colchón”, como se denomina a los ahorros en moneda extranjera que no están declarados o formalizados por las personas.

El Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.826 y su decreto reglamentario, y le dio a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) 30 días corridos para adaptar sus normativas.

El Congreso ya había aprobado a fines de 2025 una primera versión de la ley de Principio de Inocencia Fiscal, pero el Gobierno impulsó cambios luego de reunirse con los principales estudios de contadores del país. Hasta el 19 de mayo, sólo 94.500 contribuyentes adhirieron, según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública realizado por Chequeado.

¿Cuáles son los cambios más importantes que introduce el proyecto oficial?

1. Se amplía el universo de adherentes

El régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias apunta a que las personas puedan realizar gastos con dinero no declarado sin tener que dar explicaciones al fisco.

El esquema sólo exige a los contribuyentes que declaren sus ingresos y los gastos deducibles de Ganancias (como el pago de la escuela privada), pero elimina la obligación de informar sus consumos personales, con lo que una persona podría comprar un automóvil con dinero no declarado (los dólares o pesos “bajo el colchón”) sin que se investigue el origen de esos fondos.

Con la nueva iniciativa se eliminan los topes de ingreso y patrimonio exigidos para adherirse al sistema, hoy establecidos en $ 1.000 millones y $ 10.000 millones, respectivamente.

De este modo, casi cualquier persona podrá sumarse al régimen. Sólo quedan excluidos los grandes contribuyentes nacionales (empresas y personas que ARCA clasifica como de mayor riesgo fiscal), quienes podrán adherirse al sistema simplificado de Ganancias, pero no tendrán acceso a los beneficios fiscales.

También se excluyó a funcionarios públicos que se hayan desempeñado en los últimos 5 años, a partir del cargo de Secretario de Estado, legisladores, jueces o fiscales. Todos ellos podrán adherirse solo para presentar y pagar bajo la modalidad simplificada, pero sin acceder a los beneficios ni presunciones del régimen.

2. Más contemplaciones ante patrimonio no declarado

El proyecto modifica el sistema de “discrepancia significativa”: el porcentaje de tolerancia para las diferencias entre lo que el contribuyente declaró y lo que ARCA considera que debería haber declarado.

Hasta ahora, si el valor de los bienes de una persona que ARCA tiene identificados en su sistema supera en más del 15% lo que declaró en el régimen simplificado, el organismo puede iniciar una fiscalización e imponer multas.

La nueva ley mantiene ese porcentaje, pero agrega un filtro más: la diferencia debe ser superior a $ 5 millones (equivalente al 5% del monto a partir del cual actualmente el Régimen Penal Tributario considera delito a la evasión). De este modo, si la discrepancia es del 20% pero, en dinero, la diferencia es de $ 4 millones, no habrá sanciones.

Además del criterio porcentual, se contemplan otras 2 vías para que ARCA determine que existe discrepancia significativa, sin necesidad de llegar al 15%: si la diferencia detectada supera directamente el monto que la ley penal tributaria fija para que la evasión sea delito ($ 100 millones); o si ARCA detecta el uso de facturas u otra documentación falsa que genere una diferencia a favor del fisco.

El proyecto incorpora un mecanismo de corrección: si ARCA halla discrepancias y notifica al contribuyente, este podrá rectificar su declaración y cancelar las diferencias dentro de los 15 días hábiles posteriores, sin recibir sanciones ni perder los beneficios del régimen.

Marcelo Rodríguez, tributarista y CEO de MR Consultores, señaló a Chequeado que “en la medida en que se dé la discrepancia significativa, el contribuyente tiene 15 días para ajustar su declaración y no perder los beneficios del régimen. Esto es muy importante, dado que ese plazo permite rectificar la información y pagar”.

3. Menos herramientas para investigar inconsistencias

La iniciativa oficial incorpora un artículo que limita el accionar de ARCA, al disponer que solo podrá usar la información declarada por el contribuyente y la que ya tiene en sus sistemas o recibió de terceros: cualquier otra fuente de información no tiene valor probatorio.

Además, le restringe al fisco el uso de determinadas presunciones para cuestionar las declaraciones simplificadas.

La ley original ya había excluido el control de los depósitos bancarios como prueba (antes, si superaban lo declarado como ingresos se podía impugnar la declaración). El proyecto elimina el uso de otros indicios (como el control de inventarios en empresas) y limita los vigentes: ya no servirán por sí solos para sancionar a una persona, sino que ARCA deberá corroborarlos con información concreta de sus propios sistemas.

“La carga de la prueba recae en ARCA, que va a poder usar sólo información de sus sistemas o suministrada por terceros. Por lo que de ninguna manera el contribuyente va a tener que defenderse de la acusación del fisco, sino que el fisco va a tener que batallar para cuestionarlo”, analizó Rodríguez.

4. Bancarización con excepciones temporales para inmuebles

La iniciativa incorpora como ley que los adherentes al régimen deberán bancarizar todas sus operaciones. Es decir, no podrán realizarse en efectivo sino a través de transferencias, tarjetas y billeteras virtuales reguladas.

Sin embargo, se mantiene hasta fines de 2027 una excepción para el pago en efectivo en escrituras de inmuebles.

Esta medida responde a dudas puntuales de los tributaristas en relación a las operaciones cotidianas que se realizan en el mercado inmobiliario, y que en muchas ocasiones involucran dinero en efectivo.

5. Condonación de multas y reversión de sanciones

El proyecto también impulsa la reducción o eliminación de las multas que tuviera abiertas el contribuyente que adhiere al régimen simplificado. Para hacer efectivo este beneficio, la persona deberá renunciar a reclamar la devolución de lo ya abonado.

La iniciativa prevé una reducción del 50% de las multas labradas previo a la aprobación de la ley y suma una reducción adicional del 25% para las PyMEs y personas humanas.

Por ejemplo, una persona recibió un ajuste de $ 2 millones por parte de ARCA por inconsistencias en su declaración jurada, y además debe enfrentar multas por montos superiores. Si adhiere al régimen y renuncia a reclamar lo ya pagado, se le condonan las deudas.

Sin embargo, en los casos en los que ARCA imponga sanciones pero (tras una apelación) la Justicia le da la razón al contribuyente, el organismo deberá devolver lo cobrado, con intereses, en un plazo máximo de 45 días.