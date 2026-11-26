WhatsApp anunció la incorporación de los mensajes programados en todo el mundo. Una función que permite a los usuarios escribir un mensaje y enviarlo en cualquier momento entre 10 minutos y 14 días después, tanto en 'chats' individuales como de grupo.

Para programar un mensaje hay que mantener presionado el botón de enviar y elegir la fecha y hora en que se quiere que llegue, explica la plataforma de mensajería instantánea, que detalla que se verá como cualquier otro mensaje para la persona que lo reciba. Los usuarios pueden, además, ver todos los mensajes que tienen pendientes y eliminarlos con antelación si cambian de opinión.

Incluso si el teléfono está apagado o si se le agotó la batería, el mensaje programado igualmente aparecerá a la hora elegida y permanecerá cifrado de extremo a extremo como todos los mensajes personales. "Por lo que nadie más podrá leerlo, ni siquiera nosotros", aseguró en su blog WhatsApp, propiedad de la compañía Meta.

En Argentina, miles de usuarios lo tenían disponible desde hace algunas semanas mientras que otros no tenían la función habilitada.