Imágenes: Gentileza DEMOS

El formato de la game jam contempla trabajo intensivo en equipo, pruebas en vivo de proyectos e intercambio profesional de experiencias. El evento está orientado tanto a especialistas en activo de la industria como a quienes se están acercando por primera vez al gamedev.

Tres formatos en una Game Jam, desde el desafío por equipos hasta la exposición de proyectos

El programa de la tercera edición reunió varias actividades:

El Desafío . Una competencia por equipos en la que los participantes creaban un videojuego en el lugar. El tema de este año estuvo inspirado en los Juegos Suramericanos.

. Una competencia por equipos en la que los participantes creaban un videojuego en el lugar. El tema de este año estuvo inspirado en los Juegos Suramericanos. Exposición de juegos desarrollados en la región . Los proyectos locales estaban disponibles para que todos los visitantes del espacio pudieran probarlos.

. Los proyectos locales estaban disponibles para que todos los visitantes del espacio pudieran probarlos. Charlas y debates con especialistas. Desarrolladores y expertos invitados compartieron su experiencia y respondieron preguntas del público.

Esta combinación de práctica, demostración y diálogo en vivo permitió abarcar los intereses de los más diversos públicos.

Cómo transcurrió la jornada en DEMOS

Durante cuatro horas, los asistentes pudieron moverse libremente entre las distintas zonas de actividad. En el espacio expositivo se presentaron videojuegos de desarrollo local y regional, cada uno disponible para iniciarlo y probarlo de forma independiente. Al mismo tiempo, se desarrollaron competencias de juego abiertas a todos los presentes.

En salas separadas tuvieron lugar debates y ponencias. Los ponentes hablaron sobre las tendencias actuales, compartieron casos de estudio y discutieron las perspectivas del gamedev argentino. El ambiente recordaba al mismo tiempo a un festival y a una conferencia profesional.

Más de 300 participantes y la reputación de ser el principal evento de videojuegos de la región

En ediciones anteriores, Santa Fe Game Jam reunió a más de 300 participantes, lo que la convierte en el evento más importante para la industria de los videojuegos en Santa Fe y sus alrededores. Cada año, el evento amplía su público y refuerza su condición de espacio central para la comunidad local de videojuegos.

La tercera edición consecutiva demuestra que la game jam ha dejado de ser una iniciativa puntual para convertirse en una tradición consolidada, con su propio ecosistema de contactos y proyectos.

Facundo Grosso sobre los videojuegos como parte de la economía del conocimiento

Facundo Grosso, representante de la Comisión de Economía del Conocimiento de Centro de Estudios DEMOS, explicó que el trabajo de desarrollo de la industria del videojuego en Santa Fe y la región lleva más de cuatro años en marcha. Según sus palabras, el equipo de DEMOS estudia la estructura productiva del sector, construye alianzas con estudios y universidades líderes, y lleva adelante programas de formación y ciclos de encuentros con expertos locales y nacionales.

«Brindamos a quienes quieren desarrollar una carrera o lanzar proyectos en el mundo del gamedev la posibilidad de conocer de primera mano cómo funcionan las empresas argentinas que ya compiten a nivel internacional», señaló Grosso. También destacó que celebrar la game jam por tercer año consecutivo contribuye a consolidar en la ciudad una comunidad sólida, donde no solo se pueden probar proyectos de equipos locales, sino también debatir el futuro de la industria y conocer a sus principales protagonistas.

Cómo dar los primeros pasos en el gamedev

Quienes se están acercando por primera vez al desarrollo no necesitan lanzarse de inmediato a un proyecto de gran escala. Muchos equipos principiantes comienzan con juegos pequeños, y nos resultó interesante descubrir qué retiene a la audiencia en ellos. Resultó que los bonos juegan un papel destacado: cajas de botín (lootboxes) gratuitas, códigos promocionales, recompensas por registro, actividad o participación en torneos, algo que confirma el listado de este tipo de juegos en un portal de reseñas con bonos sin depósito que encontramos entre los primeros resultados de búsqueda.

Para un desarrollador principiante, esto representa un punto de partida concreto: diseñar una mecánica sencilla de recompensas es posible mucho antes de contar con un equipo y un presupuesto para un juego de gran envergadura. Precisamente de esos modestos prototipos suelen surgir los proyectos que luego llegan a exposiciones como Santa Fe Game Jam.

Organizadores y colaboradores de Santa Fe Game Jam Volumen 3

El evento fue organizado por Centro Cultural y de Estudios DEMOS junto con Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (Universidad Nacional del Litoral) y The Rabbit Hole, la incubadora del estudio Killabunnies. Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de la Argentina colaboró en la realización del evento.