WhatsApp ya permite programar mensajes: Cómo hacerlo en tres simples pasos

WhatsApp anunció a sus usuarios en las últimas horas que ya pueden programar sus mensajes: la función formaba parte del anuncio que iba a llegar antes del final de 2026 y se concretó en los últimos días, por lo que ya millones pueden acceder a ella actualizando la app desde iOS o Android.

La función es vital para aquellos que piensan en muchas cosas al mismo tiempo y no quieren desviar el tema de conversación en ese momento, por lo que pueden dejar programado el mensaje. También tiene fines laborales y ayuda a no olvidar fechas importantes.

Cómo programar mensajes en WhatsApp: el paso a paso

El usuario ahora puede empezar a escribir el mensaje dentro del chat individual o grupal muchas horas o días antes, pero todo cambia al momento de enviarlo. Allí, en vez de darle al botón de "enviar" como se hace comúnmente, el mismo se mantiene pulsado y WhatsApp abre el calendario para elegir el día y la hora.

El paso a paso sería el siguiente:

Elegir el chat y escribir el mensaje

Mantener pulsado el botón de enviar

Elegir la fecha y hora exacta a la que querés mandar el mensaje

Esta función es clave para aquellos que agendan reuniones o tienen que notificar a otras personas para que acudan a lugares. También para aquellos que no quieren olvidar enviar algún mensaje y están fuera del horario considerado como laboral.

Un dato clave es que el mensaje puede ser borrado hasta unos segundos antes de que se cumpla el horario establecido y también puede editarse. Además, no le avisa al destinatario que vos programaste un envío.

Para poder acceder a la función, es necesario tener descargada la última versión de WhatsApp compatible con tu teléfono. En caso de todavía no tener esa herramienta, Meta confirmó que es cuestión de tiempo que se implemente en todos los celulares.