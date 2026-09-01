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Instagram limitará el alcance de perfiles creados con inteligencia artificial que no lo informen

La plataforma de Meta incorpora la etiqueta “Perfil generado por IA” y excluirá de sus recomendaciones a las cuentas que no incorporen la misma.
TecnologíaHace 1 día NA

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Meta informó que su red social Instagram habilitó una etiqueta para los perfiles que presenten personas creadas con inteligencia artificial (IA) y reducirá el alcance de estos si sus responsables no la utilizan.

Para tal fin, cambiará el nombre de la actual etiqueta de “Creador de IA” por “Perfil generado por IA”. En un comunicado, la empresa explicó que la medida busca que los usuarios entiendan mejor que la persona que aparece en una cuenta fue creada mediante herramientas de IA.

Instagram comenzó a probar esta identificación tras recibir las quejas de algunos usuarios que se sintieron “engañados” al descubrir perfiles que aparentaban pertenecer a personas reales pero que eran personajes generados con IA.

Ahora, los responsables de estas cuentas podrán activar voluntariamente la etiqueta desde la configuración de su perfil

En el caso de quienes no lo hagan, la plataforma identificará los perfiles y sus responsables recibirán la notificación de que dejarán de aparecer en las recomendaciones de Instagram.

Asimismo, la medida no afecta a los usuarios que simplemente utilizan herramientas de IA para crear o editar contenido, sino que está destinada a perfiles que muestran a una persona no real, creada con IA.

Agencia NA

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