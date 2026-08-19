Invierno con pelis

Disney Plus salva el invierno. Desde mayo que el frío se hace sentir con fuerza. Salir no siempre es una buena opción. Que los chicos se enfermen no es negocio para nadie. El invierno es una invitación natural a quedarse en casa, bajar el ritmo y buscar entretenimiento que pueda compartirse en familia. Y las señales infantiles colaboran con ese objetivo.

Cuando las temperaturas obligan a pasar más tiempo puertas adentro, las plataformas de contenidos on demand adquieren un atractivo especial. Disney+ con Claro es una alternativa para elegir qué mirar sin depender de una programación determinada y adaptar la pantalla a los tiempos de cada integrante del hogar. Una película después de cenar, varios capítulos de una serie durante una tarde lluviosa o un documental para ver entre todos pueden convertirse en pequeños rituales de la temporada.

Elegir entre distintos géneros es uno de los principales atractivos del streaming familiar. Un mismo catálogo puede reunir estrenos del cine, series, documentales, producciones infantiles y contenidos pensados para públicos diferentes. Disney+ reúne contenidos de Disney y Star, junto con producciones de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, además de contenidos deportivos de ESPN, lo que amplía las alternativas para distintos gustos.

Los contenidos que antes podían encontrarse en Star Plus hoy están integrados en Disney+, por lo que pueden disfrutarse desde una misma plataforma junto con otras propuestas de entretenimiento.

Todo en un mismo lugar

De este modo, el entretenimiento familiar no queda limitado a una única película o serie. Los chicos pueden encontrar producciones animadas y contenidos adecuados para sus intereses, mientras los adultos pueden optar por una ficción, un documental o una transmisión deportiva. con una ventaja: tener todos esos contenidos concentrados en un mismo lugar evita estar pasando de un lugar a otro de la pantalla buscando qué ver.

Por ejemplo, dentro de las opciones de streaming con Claro se encuentra Disney+ Premium, una plataforma que reúne películas, series, contenidos infantiles y deportes en un mismo servicio.

El streaming también permite que una experiencia se pueda compartir frente al televisor. Y que los móviles, o las tablets sean para cuando un integrante quiere ver algo que a otro no le interesa tanto. Esto es posible gracias a internet. Cuando el hogar cuenta con una buena conectividad, consumir cualquier contenido es garantía de disfrute.

Disney plus, en su versión premium, amplifica esa experiencia. Porque habilita tener hasta cuatro reproducciones en simultáneo, además de poder registrar hasta diez dispositivos, porque siempre pueden haber invitados. Son características especialmente útiles cuando no todos quieren mirar lo mismo al mismo tiempo.

Recomendaciones

Señales como la de Disney plus premium es también una invitación a maratonear. Para poder disfrutar de esas largas jornadas en familia, alrededor de un chocolate caliente con galletitas se puede armar una lista con opciones para ver todos juntos y otra para los momentos individuales. cuando hay chicos pequeños , una alternativa sencilla es que ellos elijan previamente algunas películas para ir directamente a ellas, y no no perder tiempo decidiendo qué ver.

Las herramientas de perfiles para separar preferencias y recomendaciones de Disney+ Premium son algo a tener en cuenta ya que permiten crear hasta siete perfiles personalizables. Esto facilita que cada usuario tenga una experiencia más ajustada a sus intereses.

Disney plus en el invierno se disfruta mucho más. Porque ofrece una buena oportunidad para recuperar el placer de mirar algo juntos, y también para aprovechar la flexibilidad que brindan las plataformas digitales. La combinación de contenidos en vivo y bajo demanda, varias pantallas y una conexión estable permite adaptar el entretenimiento a los ritmos de cada hogar