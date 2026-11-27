El poker es un juego de cartas con reglas simples y muchas decisiones por tomar. Cada mano plantea un problema nuevo, con información incompleta y rivales que cambian su forma de jugar. Por eso se lo estudia con la misma paciencia que el ajedrez, a base de práctica y de repaso. Hoy ocupa un lugar propio entre los deportes de la mente.

Un deporte de la mente con reglas simples

La modalidad de poker más difundida hoy en día es el Texas Hold’em, frente al poker clásico de cinco cartas cerradas que solía ser más frecuente en el pasado. En el Hold’em cada jugador recibe dos cartas privadas y comparte cinco cartas comunes con el resto de la mesa. Las comunes se revelan por etapas, de modo que la información llega de a poco. Con los datos disponibles en cada etapa hay que decidir si se sigue en la mano o se la abandona.

En noviembre de 2024 llegó el reconocimiento oficial de la Asociación Internacional de Deportes Mentales (IMSA), que ubicó al poker junto al ajedrez, el go y las damas. Todas esas disciplinas exigen concentración y decisiones tomadas con la información que se tiene en cada momento. El poker agrega la lectura de los rivales, que cambia mano a mano.

Cómo se entrena un deporte de la mente

En el ajedrez, la mejora no llega solo con jugar partidas. También se repasan las ya terminadas, se buscan los momentos donde había otra jugada posible y se prueban ideas nuevas en la siguiente. El poker se entrena de manera parecida, con sesiones de práctica y un repaso posterior de las manos jugadas. De ese modo se pueden notar hábitos propios que durante la partida pasan desapercibidos, como entrar en demasiadas manos desde las primeras posiciones de la mesa o repetir siempre la misma jugada con una mano fuerte, lo que le da pistas al rival.

El ámbito online facilita la tarea porque se puede practicar a cualquier hora y sin traslados. Las plataformas especializadas guardan el historial de las manos jugadas, así que cada sesión de poker online se revisa después con calma. Una sesión corta al terminar la jornada alcanza para ensayar una idea, y el aficionado decide cuánto tiempo suma. Con los meses, el historial se convierte en material de estudio propio.

El formato también cambia la manera de estudiar. En un cash game cualquiera puede entrar o salir de la mesa cuando quiere. En un torneo todos parten con las mismas fichas y las ciegas, las apuestas obligatorias de cada mano, suben a intervalos fijos, así que el estilo de juego se ajusta a medida que avanza la partida.

Qué decisiones aparecen en la mesa

Lo primero que se aprende es el ranking de manos, que va de la carta alta a la escalera real y se memoriza con facilidad después de algunas partidas. Lo segundo es la posición en la mesa, es decir, el lugar que ocupa cada jugador en el orden de palabra. No es lo mismo hablar primero que ser el último de la ronda y haber visto lo que hicieron todos los demás.

Un par de jotas, por ejemplo, se juega distinto desde la primera posición que desde la última. En la primera conviene avanzar con cautela, porque quedan muchos rivales por hablar. En la última se ve el panorama completo y se elige con más datos. La mano es la misma y el plan cambia, algo que acerca al poker a un problema de decisiones más que a un golpe de suerte.

Las probabilidades son otro pilar del juego. Supongamos que un jugador tiene dos corazones en la mano y que el flop, las tres primeras cartas comunes, trae otros dos. Para completar un color, cinco cartas del mismo palo, le sirven las 9 cartas de corazones que todavía no salieron entre las 47 que no ve. Con el turn y el river por venir, la chance de que aparezca al menos una de esas 9 ronda el 35 %. Con ese cálculo simple se decide si conviene seguir adelante o retirarse.

La observación de los rivales completa el cuadro. Interesa cuántas manos juega cada uno, cuánto tarda en decidir y cómo cambia su forma de jugar según el momento de la partida. En una mesa presencial el lenguaje corporal aporta información. En el juego online esa señal desaparece y la atención se concentra en las decisiones y en los datos concretos de cada mano.

Otros pasatiempos que entrenan la atención

El poker no es la única actividad que pide concentración sostenida. Una nota de Infobae sobre cómo mantener ágil el cerebro incluye juegos de estrategia como el poker y el bridge entre las actividades que ejercitan la memoria y el rendimiento intelectual. Los juegos de tablero, los crucigramas y los rompecabezas siguen la misma línea, porque presentan desafíos que se resuelven de a poco y con atención.

Hoy en día, con el estímulo constante de mensajes, notificaciones y pantallas, la atención se fragmenta con facilidad. La mirada salta de una tarea a otra, y ese vaivén produce un cansancio mental que no viene del esfuerzo físico. Una actividad con un único objetivo frena el salto y le da al cerebro un respiro, ya sea una partida de ajedrez, armar un rompecabezas o una mano de poker. El poker renueva el desafío en cada mano, porque las combinaciones y los rivales cambian todo el tiempo.