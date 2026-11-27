El Ejecutivo propone adquirir un camión equipado con compactador de carga trasera.

En la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Sunchales, desarrollada durante la mañana de este jueves 26 de noviembre, ingresó un proyecto de ordenanza impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal que autoriza a gestionar ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe el 100% de los recursos correspondientes al Fondo de Obras Menores del ejercicio 2026, por un monto de $613.691.020,73.

La iniciativa contempla destinar la totalidad de esos fondos a la adquisición de dos vehículos cero kilómetro para renovar y fortalecer el parque automotor municipal: un camión equipado con compactador de carga trasera y otro con sistema desobstructor-succionador.

El proyecto deberá ser analizado por los concejales para su posterior tratamiento.

Los fundamentos de la iniciativa

La fundamentación estuvo a cargo de la concejal oficialista Brenta Torriri, quien explicó que la propuesta busca atender necesidades concretas vinculadas con dos servicios públicos esenciales: la recolección de residuos sólidos urbanos y el mantenimiento de la infraestructura de desagües de la ciudad.

En relación con el primero de los vehículos, señaló que los camiones compactadores incorporados al parque automotor municipal durante 2019 presentan un importante grado de deterioro, tanto en las unidades como en sus cajas compactadoras, como consecuencia del uso intensivo y continuo.

Esta situación incrementa las necesidades de mantenimiento y reparación y genera dificultades para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio.

Según sostuvo Torriri, la incorporación de un nuevo camión permitirá fortalecer la capacidad operativa, mejorar la organización de los recorridos, reducir las posibilidades de interrupción del servicio y avanzar en la planificación de la recolección diferenciada de residuos orgánicos.

En cuanto al segundo vehículo, el proyecto prevé adquirir un camión desobstructor - succionador para reforzar las tareas de limpieza y mantenimiento de la red de desagües pluviales.

Actualmente, el Municipio cuenta con una unidad marca IVECO, modelo 2013, equipada con un sistema de impulsión de agua a presión para desobstruir cañerías y otro destinado a la succión de líquidos, lodos y residuos acumulados en cámaras de inspección.

La concejal indicó que la capacidad actual de intervención municipal resulta limitada, por lo que la incorporación de un nuevo equipo permitiría mejorar la respuesta ante obstrucciones y episodios de precipitaciones intensas, además de fortalecer las tareas preventivas sobre la infraestructura de desagües.

Cómo se distribuiría el financiamiento

El proyecto establece, en su artículo primero, la autorización al Departamento Ejecutivo Municipal para solicitar al Gobierno provincial un aporte no reintegrable de $613.691.020,73, correspondiente al Fondo de Obras Menores 2026, destinado específicamente a la compra de los dos vehículos.

Por su parte, el artículo segundo faculta al intendente Pablo Pinotti a gestionar los fondos y convenir con el Gobierno provincial el financiamiento total o parcial de la adquisición.

Un aspecto contemplado en el artículo tercero establece que cualquier diferencia entre el aporte provincial efectivamente obtenido y el costo total de la compra, incluidos los gastos necesarios para su concreción, deberá ser cubierta con recursos municipales, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y el resultado del procedimiento de contratación.

Finalmente, el artículo cuarto autoriza al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con la ordenanza.

La iniciativa se enmarca en la Ley Provincial N.º 12.385, modificada por la Ley N.º 12.744 y reglamentada mediante el Decreto N.º 1123/2008, que establece el Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados para municipios de segunda categoría y comunas de Santa Fe.

De aprobarse, Sunchales podrá avanzar en la gestión de estos recursos provinciales para renovar equipamiento destinado a la prestación de servicios públicos.