Recaudación de las entradas de los Juegos Suramericanos: Entregan más $ 1.100 millones a tres instituciones

El gobernador Maximiliano Pullaro entregó este martes los $ 1.183.836.000 recaudados mediante la venta anticipada de entradas para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 a tres instituciones con una amplia trayectoria social en la provincia: Cáritas, la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe y Cilsa. Cada institución recibió $ 394.612.000 -el monto destinado a Cáritas se repartió a su vez en partes iguales entre sus sedes de Santa Fe y Rosario-.

Durante el acto, celebrado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Pullaro explicó que la iniciativa surgió ante la expectativa que generaban los Juegos y la necesidad de organizar el acceso del público a las competencias más concurridas. Aunque las entradas eran gratuitas, se estableció un aporte mínimo para quienes quisieran reservarlas de forma anticipada, con el objetivo de garantizar un uso responsable de los lugares disponibles.

“Ahí surgió la idea de aportar a instituciones que trabajan de manera solidaria y colaborativa y que, cada vez que el Gobierno Provincial, los gobiernos locales o la gente los necesitan, están a disposición”, señaló el mandatario.

En esa línea, sostuvo que los recursos permitirán fortalecer el trabajo de las organizaciones beneficiadas: “Algunos servirán para mejorar la infraestructura; otros, algún servicio que prestan, o irán a la gente, que es lo que nosotros queremos”, afirmó.

Pullaro destacó que la convocatoria superó las expectativas iniciales y permitió recaudar más de 1.1000 millones de pesos, distribuidos en partes iguales entre las tres instituciones.

El mandatario valoró la participación ciudadana durante las dos semanas de competencia y el impacto que dejó el evento en la provincia: “Pudimos demostrar que el deporte, la cultura y la producción son una opción en la provincia de Santa Fe. Se apagó la llama de los Juegos Suramericanos, pero se encendió el corazón y el alma de la provincia invencible de Santa Fe”, concluyó.

El legado social de los Juegos Suramericanos

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, afirmó que la entrega forma parte del legado de los Juegos y recordó que fue el gobernador quien eligió a las instituciones beneficiarias, “que tanto le dan al prójimo”. “El resultado de los Juegos también se ve reflejado en las instituciones de nuestra provincia”, agregó.

“Esto también habla de un Estado que decide acompañar a las instituciones y de lo que puede generar el deporte en la sociedad, porque es una herramienta fundamental. Creemos que después de los Juegos hubo un cambio de paradigma y esa construcción la tenemos que hacer entre todos”, concluyó.

La iniciativa busca que el legado de los Juegos Suramericanos trascienda lo estrictamente deportivo y genere un impacto social positivo, al fortalecer el trabajo de instituciones que acompañan a personas y comunidades de toda la provincia.

Reconocer el trabajo de las instituciones

El director de Cáritas Santa Fe, Julio Giménez, señaló que la entrega es “un gesto de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que hacemos en la institución”. También explicó que la organización busca ampliar su presencia en la sociedad mediante programas sociales, formación de cooperativas, capacitación y talleres, además de la asistencia en necesidades básicas, alimentos y ropa.

El director de Cáritas Rosario, Gabriel Monte, agradeció “al gobernador por tenernos en cuenta” y afirmó que el aporte les permitirá “hacer más cosas, de la mejor manera posible, para los que más lo necesitan”.

La presidenta de Cilsa, Silvia Carranza, agradeció a las autoridades por haber elegido a la institución y destacó: “El resultado de estos Juegos realmente nos sorprendió gratamente. Es algo que necesitamos mucho para seguir con todos nuestros programas sociales”.

A su turno, el presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe, Rolando Gómez, agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y señaló que los fondos se distribuirán entre las 12 instituciones que integran la entidad. “Esto nos va a solucionar un montón de problemas y nos va a dar una mano enorme. Hay centros que muchas veces se sostienen con el aporte de los propios veteranos”, expresó. Además, valoró la participación de los excombatientes durante los Juegos y remarcó la importancia de “seguir sembrando Malvinas a lo largo y a lo ancho de este país”.

Acompañaron al gobernador el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el senador provincial por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, y el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, entre otras autoridades.