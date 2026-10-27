"¿Me muestra el IMEI de su celular?": El control que la policía podría hacer en la calle y que Santa Fe sería la primera en aplicar

Es una escena que hoy no existe en las calles santafesinas, pero que el oficialismo quiere que ocurra: un policía frena a una persona y le pide que abra la configuración de su teléfono celular y le muestre un número de 15 dígitos. Si ese número figura en la lista de celulares robados, quien lo lleva tendrá que explicar de dónde lo sacó.

Es una de las herramientas más novedosas, y probablemente de las más debatidas, del paquete de seguridad que Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura. El diputado José Corral la defendió en una entrevista, en una semana en que Unidos busca sancionar las leyes.

Qué es el IMEI y por qué importa

El IMEI es un código único que identifica a cada aparato. Tiene 15 dígitos y se puede consultar marcando *#06# o revisando la caja original del equipo. Corral lo resumió con una comparación que busca ser entendida por todos: es “el DNI del celular”, que todos tenemos “aunque a veces no lo sabemos”. Está en la configuración y, según él, es muy sencillo de encontrar.

La lógica es la misma que en el control de autos y motos. Hay una base nacional que reúne los equipos denunciados como robados. En otras provincias, como Mendoza, la policía cruza esos datos con bases nacionales como la del Enacom, y un equipo que aparece en esa lista negra queda inhabilitado para operar en redes móviles. Lo que Santa Fe propone es llevar ese cruce de datos desde las oficinas y los comercios hasta la vereda.

“Si tu número coincide con un celular robado, tendrás que explicar de dónde lo sacaste. Esto es como los autos, como las motos”, graficó Corral en una entrevista brindada a LT10.

“Sería precursora Santa Fe”

Consultado sobre si hay antecedentes en otras provincias, el diputado respondió que el IMEI se usa mucho como herramienta: policías y fiscales ya consultan estas bases.

Lo que no existe, aseguró, es hacerlo como control de rutina, igual que el control de patentes o de la licencia de conducir. “Seríamos la primera provincia”, afirmó, y lo presentó como un motivo de orgullo: “Santa Fe va dejando ejemplos para que otras provincias lo tomen.”

Una ofensiva contra el mercado del celular robado

Corral recordó que el robo de celulares encabeza los delitos que más alarma generan, aunque no sean los más violentos. Y habló de la bronca cotidiana del vecino que “sabe dónde está el celular”: lo ve en el mapa de su GPS, ubica el domicilio y la policía no puede entrar sin una causa judicial y un allanamiento.

El proyecto cambia eso. Si la ubicación es precisa, y no solo aproximada, el fiscal, a través de la policía y con noticia al juez, podría intervenir rápidamente. El diputado reconoció que el GPS no siempre alcanza, por ejemplo en un edificio, pero que en muchos casos sí es exacto.

“Son medidas antipáticas”

“Son medidas antipáticas. No es lindo que lo paren a uno para pedirle los papeles de la moto, del auto o el carné de conducir”, reconoció Pullaro; pero, agregó, para ordenar el tema y “achicar ese mercado delictivo” hacen falta estas herramientas.

Para él, la objeción de fondo es de otro orden: “¿Qué problema tengo de mostrar en mi configuración cuál es el IMEI de mi celular?” Y la enmarcó en una crítica a una etapa anterior: durante años, dijo, “escondido detrás de un supuesto garantismo constitucional, se escondieron las peores prácticas” y se cuidó más a los delincuentes que a las personas que necesitan protección.

El límite: qué pasa con el que se niega

El punto más sensible es otro. La defensa cuestionó que el texto hable de “renuencia”, un término impreciso: si alguien se resiste a lo que pide el policía, ¿podría ser requisado?

Corral no lo desmintió. Dijo que para eso se realizaron las reuniones y audiencias, con “horas y horas” de trabajo parlamentario, y que se van a tomar las sugerencias y a retocar la redacción.

Sobre los posibles abusos, el diputado señaló: “Abuso siempre puede haber, pero eso no tiene que llevarnos a que no tengamos legislación.”