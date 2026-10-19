Comenzaron las obras del Gasoducto Regional Centro II

Según el cronograma acordado, la habilitación del Gasoducto Regional Centro II está prevista para inicios de 2028.

Litoralgas y TGS-Sacde, empresa a cargo de la ejecución de las obras, firmaron este lunes el acta del plan de trabajo en el obrador principal ubicado en la localidad de Bella Italia. Con esta acción ya se iniciaron las obras para la finalización del Gasoducto Regional Centro II (GRCII). Según el cronograma acordado, la habilitación está prevista para inicios de 2028.

Este gasoducto, de más de 140 km, ampliará el sistema de distribución de gas natural de Litoralgas en la zona de Rafaela y Sunchales. “Es una potenciación fundamental para apoyar a los usuarios residenciales, a pequeñas y grandes industrias de la zona, debido a que cuadriplica el caudal del Gasoducto Regional Centro, que actualmente está funcionando”, explicó Mauricio Savoie, Gerente de Operaciones de Litoralgas. Destacó asimismo que se podrá abastecer a más de 28 mil nuevos hogares, además de acompañar el crecimiento industrial, comercial y de estaciones de GNC.

Por su parte, Agustín Sánchez Palma, Ingeniero y representante técnico de TGS, reconoció que terminar esta obra iniciada en 2018 “es un hito muy importante porque realmente trae un beneficio para la sociedad”.

Juan Pablo Romagnoli, administrador de Obra de Sacde, remarcó: “estamos muy entusiasmados como empresa, ya que más allá de tener muchas obras de envergadura a lo largo del país esta es una muy importante para nosotros”. Según especificó, el contrato de la obra supera los 16 mil millones de pesos e irá ajustándose según los índices correspondientes.

Si bien la llegada del servicio a los diferentes barrios y localidades dependerá de la ejecución de las redes complementarias y de la secuencia de expansión que se planifique, desde Litoralgas adelantaron que quienes estén interesados en conectarse al gas natural pueden comenzar a gestionar la aprobación de sus instalaciones internas con la intervención de un gasista matriculado.

Datos destacados del proyecto

• 140 km de gasoducto de alta presión de acero de 12 pulgadas

• Principales localidades de la traza: Recreo, Esperanza, Rafaela y Sunchales

• 12 estaciones reguladoras de presión

• Habilitación estimada: inicio de 2028

Plan de obras de Litoralgas 2025-2030

Este gasoducto es parte del Plan de Obras 2025-2030 de la empresa, que implicará una inversión total de 110 millones de dólares y beneficiará a 52 mil clientes en 28 localidades de toda la provincia.

Acerca de Litoralgas

Litoralgas es la distribuidora de gas natural por redes de las provincias de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Con más de 13 mil kilómetros de infraestructura, presta servicio en 131 localidades, abasteciendo a más de 765.000 clientes residenciales, instituciones, comercios e industrias.