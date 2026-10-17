AUNOSA advierte sobre intentos de estafa relacionados con la adhesión a TelePASE

Autovía al Norte, la concesionaria del tramo Centro - Norte de la Ruta 34, solicita a los usuarios extremar las precauciones ante posibles maniobras fraudulentas realizadas en nombre de la empresa o del sistema de cobro automático TelePASE.
RegiónHace 1 día AUNOSA

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Ante la detección de intentos de estafa, Autovía al Norte recuerda que ningún empleado, operador o representante de la empresa ni de TelePASE solicitará por teléfono, WhatsApp, mensajes o redes sociales datos bancarios, números de tarjetas de crédito o débito, claves de acceso ni códigos de verificación.

La adhesión a TelePASE puede realizarse de manera segura a través del sitio oficial www.telepase.com.ar. Los usuarios también pueden acercarse a las estaciones de peaje de Ceres y Fernández, sobre la Ruta Nacional 34, para recibir asesoramiento y retirar el dispositivo.

Recomendaciones para evitar estafas

* Utilizar únicamente canales oficiales: verificar siempre la dirección de los sitios web y desconfiar de enlaces recibidos por mensajes de origen desconocido.

* No compartir información confidencial: nunca proporcionar contraseñas, códigos de seguridad, datos bancarios ni fotografías de tarjetas ante solicitudes telefónicas o por mensajería.

* Desconfiar de promociones o gestiones sospechosas: evitar transferencias de dinero a particulares y no aceptar trámites ofrecidos por personas que se presenten como representantes de la empresa sin acreditación oficial.

TelePASE es el único sistema de pago automático habilitado

Autovía al Norte recuerda que TelePASE es el único sistema de pago automático que funciona en las estaciones de peaje del Corredor Centro Norte de la Ruta Nacional 34.

Ningún otro sistema de pago automático se encuentra habilitado para operar en este corredor.

Como alternativa, los usuarios pueden utilizar las vías de pago manual electrónico, mediante tarjetas de crédito, débito, códigos QR o tecnología NFC, según los medios habilitados en cada estación.

AUNOSA reafirma su compromiso con la seguridad de los usuarios y recomienda verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación antes de proporcionar información o realizar gestiones.

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