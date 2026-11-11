LRF: El título del Clausura se define el domingo, a partir de las 16:00, con 3 partidos en simultáneo

En la sesión mixta llevada a cabo este martes 10 de noviembre, el Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol estableció la programación oficial para los compromisos de divisiones superiores del próximo fin de semana. La grilla entregará una agenda apasionante con la disputa de la 17ª y última fecha del Torneo Clausura de Primera A.

En la máxima categoría, la atención absoluta estará centrada en la definición del campeonato. Con 9 de Julio liderando con 34 puntos y dependiendo de sí mismo para dar la vuelta olímpica, la Mesa Directiva determinó que los cotejos del "León" —que visitará a Brown en San Vicente— y de sus escoltas Unión de Sunchales y Peñarol (ambos con 31 unidades) se disputen el domingo de manera simultánea a partir de las 16:00 hs.

Primera A – Fecha 17 (Torneo Clausura)

La última jornada se abrirá con adelantos nocturnos entre jueves y viernes, reservando el plato fuerte del campeonato para la tarde del domingo.

Jueves 12/11

Atlético de Rafaela vs. Ferrocarril del Estado: 20:00 hs Reserva | 21:30 hs Primera

20:00 hs Reserva | 21:30 hs Primera Libertad de Sunchales vs. Argentino Quilmes: 20:00 hs Reserva | 21:30 hs Primera

20:00 hs Reserva | 21:30 hs Primera Argentino de Vila vs. Deportivo Josefina: 20:30 hs Reserva | 22:00 hs Primera

Viernes 13/11

Ben Hur vs. Deportivo Aldao: 20:00 hs Reserva | 21:30 hs Primera

20:00 hs Reserva | 21:30 hs Primera Deportivo Tacural vs. Sportivo Norte: 20:30 hs Reserva | 22:00 hs Primera

Domingo 15/11 (Horario Unificado por el Título)

Brown de San Vicente vs. 9 de Julio: 14:30 hs Reserva | 16:00 hs Primera

14:30 hs Reserva | 16:00 hs Primera Sportivo Libertad (Estación Clucellas) vs. Unión de Sunchales: 14:30 hs Reserva | 16:00 hs Primera

14:30 hs Reserva | 16:00 hs Primera Sportivo Roca vs. Peñarol: 14:30 hs Reserva | 16:00 hs Primera

Domingo 15/11 (Cierre de Fecha)