El Hogar de Ancianos “La Casa del Abuelo Otoño Feliz” convoca a Asamblea General Ordinaria
La Casa del Abuelo Otoño FelizContenido patrocinado11/11/2026 13:14
La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN CIVIL HOGAR DE ANCIANOS “LA CASA DEL ABUELO OTOÑO FELIZ” tiene el agrado de invitar a sus asociados a participar de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el 30 de noviembre de 2026, a las 18:30, en la sede de la Entidad, calle Fortín de los Sunchales 45, de Sunchales (Santa Fe), para considerar el siguiente Orden del Día: