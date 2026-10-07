La Cooperativa de Agua Potable de Sunchales convoca a Asamblea Ordinaria
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario (Artículo 39º del Estatuto Social);
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos e Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2026, aprobación de la gestión del Consejo de Administración, de la Sindicatura y Funcionarios;
3. Tratamiento del Ajuste al Capital Cooperativo generado desde el 01 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026;
4. Autorización para la realización de nuevos emprendimientos;
5. Autorización para la adquisición y venta de inmuebles para el nuevo período;
6. Designación de la Junta Escrutadora para que verifique la designación de:
a)- Tres (3) consejeros titulares, en reemplazo de CELSO RASPO, JOSÉ CABALARO Y LUCRECIA BRUMATTI, por finalización de sus mandatos.
b)- Tres (3) consejeros suplentes, en reemplazo de DANIELA PAULÓN, SERGIO DELLONI, LUIS ZAMATEO, por finalización de sus mandatos.
c)- Un (1) Síndico titular y un (1) Síndico suplente, en reemplazo de HENRI BERARDI Y OSIRIS TROSSERO respectivamente, por finalización de sus mandatos.
Sunchales (SF), septiembre de 2026.
NOTA: Los asociados podrán retirar la documentación a considerar en el acto, en las oficinas de la Cooperativa sita en Av. Independencia 98, a partir del día 15 de octubre de 2026, en los horarios de 7:30 a 12,30 horas.
ASPECTOS PREVISTOS EN EL ESTATUTO SOCIAL
Artículo 32º: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
ACLARACIÓN: Las listas de candidatos deberán presentarse en la Sede de la Cooperativa (Av. Independencia 98)- y no en otro lugar- hasta las quince y treinta horas del día 19 de octubre de 2026.