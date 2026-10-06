AUTOVÍA AL NORTE asumirá la operación del tramo Centro - Norte de la Ruta Nacional 34

A partir de este miércoles 7 de octubre, AUTOVÍA AL NORTE S.A.U. asumirá la operación del Tramo Centro Norte de la Ruta Nacional 34, luego de la firma de los contratos de concesión correspondientes a la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones, según informó Vialidad Nacional.

La medida forma parte de un proceso que incorpora más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales y autopistas a un esquema de gestión privada, distribuido en ocho corredores estratégicos del país. Con esta nueva etapa, la red concesionada superará los 9.000 kilómetros.

El Tramo Centro Norte comprende 536,43 kilómetros de la Ruta Nacional 34, desde el empalme con la Ruta Nacional 19, en la provincia de Santa Fe, hasta el empalme con la Ruta Provincial 5, en La Banda, Santiago del Estero. Se trata de un corredor relevante para la conectividad regional, el transporte de cargas y el movimiento de la producción.

Mantenimiento y atención a los usuarios

De acuerdo con el esquema establecido, la empresa concesionaria tendrá a su cargo la explotación, administración y mantenimiento del corredor, además de financiar las obras y las tareas previstas en el contrato. Por su parte, Vialidad Nacional conservará la función de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad.

La incorporación de la nueva concesionaria adquiere especial relevancia para las localidades y los sectores productivos vinculados con la Ruta Nacional 34, una traza fundamental para la circulación de vehículos particulares, el transporte de mercaderías y la conexión entre distintas regiones del país.

En el caso del tramo Rafaela-Sunchales, la transición genera expectativas en torno a las tareas de conservación y las condiciones de circulación, en un sector que viene siendo objeto de reclamos por el estado de la infraestructura vial.

Un nuevo esquema de concesiones

La tercera etapa de la Red Federal de Concesiones incluye ocho tramos que atraviesan distintas provincias del centro, el noroeste y el noreste argentino. El Gobierno nacional impulsa un modelo de inversión íntegramente privada, en el que las empresas adjudicatarias deben financiar las intervenciones y el mantenimiento comprometidos.

Además de AUTOVÍA AL NORTE S.A.U., que tendrá a su cargo el Tramo Centro Norte, los contratos contemplan la incorporación de otras siete empresas para administrar los corredores Centro, Noroeste, Litoral, Noreste, Mesopotámico, Chaco-Santa Fe y Cuyo.

Según informó Vialidad Nacional, el objetivo del nuevo sistema es mejorar la gestión de la infraestructura vial y establecer mecanismos de control sobre las condiciones de circulación de los usuarios.

La asunción de AUTOVÍA AL NORTE marca así el inicio de una nueva etapa en la administración de un sector estratégico de la Ruta Nacional 34, con el desafío de garantizar el mantenimiento del corredor y mejorar sus condiciones de transitabilidad.