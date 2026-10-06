LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

AUTOVÍA AL NORTE asumirá la operación del tramo Centro - Norte de la Ruta Nacional 34

La empresa tomará posesión este miércoles 7 de octubre, en el marco de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones. El corredor comprende 536,43 kilómetros entre el empalme con la Ruta Nacional 19, en Santa Fe, y el empalme con la Ruta Provincial 5, en La Banda, Santiago del Estero.
RegiónHace 8 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Ruta Nacional 34

A partir de este miércoles 7 de octubre, AUTOVÍA AL NORTE S.A.U. asumirá la operación del Tramo Centro Norte de la Ruta Nacional 34, luego de la firma de los contratos de concesión correspondientes a la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones, según informó Vialidad Nacional.

La medida forma parte de un proceso que incorpora más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales y autopistas a un esquema de gestión privada, distribuido en ocho corredores estratégicos del país. Con esta nueva etapa, la red concesionada superará los 9.000 kilómetros.

El Tramo Centro Norte comprende 536,43 kilómetros de la Ruta Nacional 34, desde el empalme con la Ruta Nacional 19, en la provincia de Santa Fe, hasta el empalme con la Ruta Provincial 5, en La Banda, Santiago del Estero. Se trata de un corredor relevante para la conectividad regional, el transporte de cargas y el movimiento de la producción.

Mantenimiento y atención a los usuarios

De acuerdo con el esquema establecido, la empresa concesionaria tendrá a su cargo la explotación, administración y mantenimiento del corredor, además de financiar las obras y las tareas previstas en el contrato. Por su parte, Vialidad Nacional conservará la función de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad.

La incorporación de la nueva concesionaria adquiere especial relevancia para las localidades y los sectores productivos vinculados con la Ruta Nacional 34, una traza fundamental para la circulación de vehículos particulares, el transporte de mercaderías y la conexión entre distintas regiones del país.

En el caso del tramo Rafaela-Sunchales, la transición genera expectativas en torno a las tareas de conservación y las condiciones de circulación, en un sector que viene siendo objeto de reclamos por el estado de la infraestructura vial.

Un nuevo esquema de concesiones

imagen

La tercera etapa de la Red Federal de Concesiones incluye ocho tramos que atraviesan distintas provincias del centro, el noroeste y el noreste argentino. El Gobierno nacional impulsa un modelo de inversión íntegramente privada, en el que las empresas adjudicatarias deben financiar las intervenciones y el mantenimiento comprometidos.

Además de AUTOVÍA AL NORTE S.A.U., que tendrá a su cargo el Tramo Centro Norte, los contratos contemplan la incorporación de otras siete empresas para administrar los corredores Centro, Noroeste, Litoral, Noreste, Mesopotámico, Chaco-Santa Fe y Cuyo.

Según informó Vialidad Nacional, el objetivo del nuevo sistema es mejorar la gestión de la infraestructura vial y establecer mecanismos de control sobre las condiciones de circulación de los usuarios.

La asunción de AUTOVÍA AL NORTE marca así el inicio de una nueva etapa en la administración de un sector estratégico de la Ruta Nacional 34, con el desafío de garantizar el mantenimiento del corredor y mejorar sus condiciones de transitabilidad.

FUENTE: Vialidad Nacional

Te puede interesar
trenes argentinos 2

El Gobierno nacional condiciona la restitución del tren Retiro - Tucumán a la finalización de obras de NCA

Jorge Tribouley
Región29 de septiembre de 2026
Trenes Argentinos respondió al Concejo Municipal de Rafaela y confirmó que el servicio ferroviario de pasajeros permanece suspendido desde septiembre de 2025. La empresa señaló que todavía no recibió información sobre las condiciones operativas ni una fecha estimada de finalización de los trabajos realizados por el administrador de la infraestructura ferroviaria.
RN34: “AUNOSA no puede intervenir en el tramo urbano Sunchales porque es una obra en ejecución”

RN34: “AUNOSA no puede intervenir en el tramo urbano Sunchales porque es una obra en ejecución”

Jorge Tribouley
Región25 de septiembre de 2026
El vocero de la concesionaria, Mariano Bradanini, explicó que si el tramo se encuentra bajo ejecución y garantía del contratista que la está realizando, la nueva concesionaria no puede intervenir sobre ella sin autorización. También dio precisiones del inicio de las obras sobre los 536 kilómetros comprendidos entre Angélica y La Banda. Confirmó que comenzarán los trabajos preliminares para la futura autovía Rafaela - Ataliva y adelantó cambios en el sistema de peajes.
Distincion a Zenon Pereyra 1

Zenón Pereyra fue reconocida por el Congreso Nacional

El Eco de Sunchales
Región24 de septiembre de 2026
La presidenta comunal, Verónica Gallo, recibió este martes la distinción. “Es una forma de poner en valor nuestra historia, nuestra identidad y todo lo que nuestro pueblo tiene para mostrar”, destacó.
Lo más visto
Lazo

Martin Hein

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl domingo
Falleció el sábado 3 de octubre en la localidad de Sunchales, a la edad de 54 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 2:00 y las 16:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales. Casa de Duelo: Julieta Lanteri 356. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Boletín de noticias