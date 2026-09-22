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La Casa del Niño "Rincón de Sol" convoca a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Casa del Niño Rincón del Sol tiene el agrado de invitar a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el miércoles 7 de octubre de 2026, a las 18:30, en la sede de la institución, sita en calle Cabildo N° 450 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
Contenido patrocinadoHace 1 día Casa del Niño "Rincón de Sol"

Casa del Nino nuevo 2

Orden del Día: 

1. Designación de dos asociados/as para firmar el acta conjuntamente con la presidente y la secretaria.

2. Consideración de memoria y balances sociales, tratándose de manera excepcional la aprobación del balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025

Firmas

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