La Casa del Niño "Rincón de Sol" convoca a Asamblea General Ordinaria

Aguas & Procesos selecciona Auxiliar de Producción
Aguas y ProcesosContenido patrocinadoHace 11 horas
REQUISITOS: Poseer título secundario completo, título de Técnico Químico, radicación en Sunchales y licencia de Conducir vigente.
Orden del Día:
1. Designación de dos asociados/as para firmar el acta conjuntamente con la presidente y la secretaria.
2. Consideración de memoria y balances sociales, tratándose de manera excepcional la aprobación del balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025