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La Asociación CANDI convoca a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la Asociación Civil CANDI (Centro de Actividades para Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad) convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que, en cumplimiento de las respectivas disposiciones legales y estatutarias vigentes se celebrará el lunes 28 de septiembre de 2026, a la hora 19:00, en calle L. N. Alem N° 636 de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:
Contenido patrocinadoHace 5 horas Asociación CANDI

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ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos asambleístas para que firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con la Secretaria y el Presidente.

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31/05/2026.

3. Consideración y aprobación de la gestión de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas a cargo del ejercicio social tratado.

4. Renovación parcial de la Comisión Directiva y renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas por finalización de mandatos (cargos a renovar: 1 Vocal Suplente; 3 Revisores de Cuentas - duración del mandato: dos años).

Rogamos puntual asistencia a los asociados y saludamos muy atentamente.

Secretaria: María Florencia Astesana  -  Presidente: Raúl Ameigeiras

“Art 32: Las Asambleas se realizarán en el local y en la fecha y hora indicados en la convocatoria, se celebrarán con los socios que estén presentes una hora después de la fijada en la convocatoria, siempre que antes no se hubieren reunido la mitad más uno de los asociados con derecho a voto”.

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