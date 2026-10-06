Liberaron con tobillera a un hombre acusado de golpear y amenazar de muerte a su expareja en Sunchales

Un joven de 25 años, recuperó la libertad luego de permanecer en prisión preventiva en la cárcel de Recreo, en el marco de una causa por un violento episodio ocurrido en Sunchales contra quien había sido su pareja.

La decisión fue adoptada por el juez penal Gustavo Bumaguin, quien dispuso que el imputado continúe el proceso en libertad, pero bajo monitoreo mediante una tobillera o pulsera dual y una serie de restricciones. Algo que había acordado por su abogado defensor, el Dr. Juan Bautista Deggiovanni, y la fiscal Favia Burella.

El hecho por el que estaba detenido

De acuerdo con la intimación judicial, el episodio ocurrió el 31 de mayo de 2026, después de las 21:30, en una vivienda de calle Chubut de Sunchales.

El joven había mantenido durante cinco años una relación de pareja no conviviente con la víctima. Según la acusación, la mujer había decidido finalizar el vínculo aproximadamente una semana antes del hecho.

Siempre de acuerdo con la imputación fiscal, el hombre se presentó en el domicilio y, cuando la mujer abrió la puerta, habría ingresado por la fuerza, tomándola de los cabellos y golpeándola.

La situación se habría interrumpido momentáneamente cuando apareció la hija de la víctima, una niña de 11 años. Madre e hija lograron ingresar a una habitación y solicitaron asistencia al 911.

La acusación sostiene que el imputado tomó posteriormente un cuchillo y dañó la motocicleta de la mujer, perforando una de sus cubiertas. Luego habría regresado al interior de la vivienda, tomado nuevamente a la mujer de los cabellos y la golpeó.

Según la intimación, mientras empuñaba un cuchillo de 23 centímetros, le manifestó que la mataría. Finalmente, ante el pedido de la víctima y su hija, se retiró del domicilio y dejó caer el arma blanca en el lugar.

La mujer sufrió distintas lesiones, entre ellas hematomas, excoriaciones y contusiones en diferentes partes del cuerpo.

Libertad bajo monitoreo electrónico

La Fiscalía atribuyó provisoriamente al acusado los delitos de violación de domicilio, lesiones leves dolosas calificadas por la relación de pareja y por violencia de género, amenazas calificadas por el uso de arma y daño, todo en concurso real.

Ahora, mientras continúa el proceso judicial, deberá cumplir una serie de medidas impuestas por el juez Bumaguin.

Además de la tobillera o pulsera dual, el imputado deberá fijar domicilio en Rafaela y presentarse una vez por semana en la dependencia policial correspondiente.

También tiene prohibido contactar o acercarse a la víctima y a los testigos, ingresar a la ciudad de Sunchales, portar cualquier tipo de arma y consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes.