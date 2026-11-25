La exposición está integrada por 70 fotografías que estarán distribuidas entre el hall del Palacio Municipal y las instalaciones del Museo y Archivo Histórico “Basilio María Donato”, ofreciendo un recorrido visual por las experiencias, los paisajes y los valores de acogida y hospitalidad que caracterizan al histórico Camino de Santiago.

La apertura contará con la participación artística del grupo de música popular gallega “Cantareiras – Luzada da Noite” y del grupo folklórico de música tradicional gallega “Xente Nova”, ambos pertenecientes al Centro Gallego de Rafaela y Departamento Castellanos.

Además, estarán presentes autoridades y representantes de la institución: Jorge González, presidente del Centro Gallego de Rafaela y Departamento Castellanos; Inés Seijo, vicepresidenta; María Luisa Bava, vicecónsul honoraria de España; y miembros de la comisión directiva.

Esta propuesta constituye una oportunidad para acercarnos a la cultura gallega, sus tradiciones y su patrimonio, a través de una experiencia artística que pone en valor el encuentro entre culturas y la hospitalidad como expresión de identidad y comunidad.