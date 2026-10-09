ARB: Esta noche, Unión arranca la serie semifinal ante el León Rafaelino

Este viernes dará comienzo las semifinales del torneo Oficial Prefederal de primera división de la Asociación Rafaelina de básquet. Será con el enfrentamiento entre 9 de Julio y Unión de Sunchales, que disputarán el primer partido de la serie al mejor de tres encuentros, desde las 21:30 en el gimnasio Centenario.

El segundo duelo está previsto para el lunes 12 de octubre, en la Fortaleza del Bicho.

Cabe recordar que estos equipos se enfrentaron en la final del Apertura, donde se consagró el elenco albiverde.

La otra semifinal

La otra semifinal aún no tiene programación, ya que este jueves se disputó en San Cristóbal el segundo partido de cuartos de final entre Racing e Independiente de Rafaela.

Independiente derrotó a Racing por 90 a 82 y se clasificó a las semifinales. De esta manera, el equipo dirigido por Walter Storani enfrentará en los play offs a Atlético, con ventaja de localía para la Crema.

Cabe recordar que este certamen otorga dos cupos para la Liga Federal 2027.