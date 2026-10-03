ARB: Unión aprovechó la localía para sacar ventaja en la serie contra Ben Hur

La carrera por el título del Torneo Oficial de Primera División masculino ya entró en su etapa decisiva. Este viernes se pusieron en marcha los cuartos de final y la primera jornada dejó un denominador común: los equipos que habían terminado mejor ubicados en la fase regular aprovecharon la condición de anfitriones para quedarse con el primer capítulo.

Unión necesitó trabajar hasta el final para imponerse por 78-69 ante Ben Hur, en un encuentro en el que la visita comenzó mejor, pero el local consiguió cambiar el rumbo antes del descanso. La BH se quedó con el primer parcial por 25-22, aunque Unión reaccionó y llegó al entretiempo con ventaja de 48-41. Esa diferencia se mantuvo durante el tercer período y el Bicho Verde pudo sostenerla en el cierre.

Juan Cipolatti, con 23 puntos, y Francisco Villa, con 17, fueron los goleadores principales del Bicho Verde. Pedro Porchietto, con 18 puntos, Gastón Schneider y Jonatan Faber, ambos con 14, se mostraron como las principales referencias ofensivas de la BH.

El resto de las series

En el Lucio Casarín, Atlético mostró desde temprano que no estaba dispuesto a dejar lugar para sorpresas. El conjunto celeste tomó rápidamente el control frente a Peñarol y terminó imponiéndose por un contundente 107-40.

Una historia similar se vivió en el estadio Centenario, donde 9 de Julio no tuvo mayores dificultades para resolver su estreno en los playoffs. El León derrotó a Argentino Quilmes por 97-36 y estableció una diferencia importante desde el primer período, que terminó 28-7.

El último triunfo de la jornada correspondió a Independiente, que tuvo una noche de alto goleo en el Carlos Colucci. El equipo de Walter Storani superó a Racing de San Cristóbal por 111-62 y sacó una ventaja considerable pensando en el segundo encuentro de la serie.

El domingo, tres series vuelven a escena

Los cuartos de final tendrán una rápida continuidad este domingo, con tres de las cuatro llaves nuevamente en acción.

En el Elías David, desde las 20, Argentino Quilmes recibirá a 9 de Julio. Media hora más tarde habrá dos partidos: Peñarol será anfitrión de Atlético en el Hércules Ferrario, mientras que Ben Hur enfrentará a Unión de Sunchales en el Coliseo del Sur.

El cruce entre Racing e Independiente tendrá su segundo episodio el miércoles 7, cuando desde las 21.30 se enfrenten en el estadio Amancio Fuentes de San Cristóbal.