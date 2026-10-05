LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

#ARB: Unión barrió la serie ante Ben Hur y es semifinalista del Torneo Oficial

 En un encuentro caliente, el Bicho Verde se impuso 63 a 59 a la BH en el Coliseo del Sur en el segundo juego de la serie de Cuartos de Final. A poco más de un minuto para el cierre del tercer parcial se generó un incidente con varios jugadores que le podría costar caro al albiverde en la próxima instancia.
Deportes - BásquetHace 6 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

imagen

El Torneo Oficial de Primera División Masculina de la Asociación Rafaelina de Básquet ya tiene a tres de sus cuatro semifinalistas. Este domingo se disputaron los segundos partidos de las series de cuartos de final y Unión de Sunchales, Atlético de Rafaela y 9 de Julio volvieron a ganar para barrer sus respectivos cruces por 2 a 0.

La serie más equilibrada volvió a ser la protagonizada por Ben Hur y Unión de Sunchales. En el “Coliseo del Sur”, el “Bicho Verde” consiguió nuevamente una victoria ajustada, esta vez por 63 a 59, y aseguró el pasaje a semifinales.

Ben Hur terminó el primer cuarto arriba 17-15, pero Unión logró revertir el desarrollo antes del descanso y se fue al entretiempo ganando 34-28. La visita sostuvo la ventaja en el tercer parcial, que finalizó 48-42, y logró conservarla durante los últimos diez minutos.

Faltando poco más de un minuto para el cierre del tercer parcial, se produjo una situación donde se involucraron jugadores de unos y otros terminando en una invasión de protagonistas. Tras varios minutos de evaluación y pausa, la actividad se reanudó con varias sanciones. 

Ben Hur 59-63 Unión

Estadio: «Coliseo del Sur»
Árbitros: Mario Buffa y Miguel Farías
Parciales: 17-15 / 28-34 y 42-48

Ben Hur: Gerónimo Andorno 2, Pedro Porchietto 9, Kevin Dubois 11, Gastón Schneider 9, Jeremías Hoffmann 5 (fi), Francisco Marckzik 2, Pablo Rocchia 3, Valentín Bernard 0, Jonatan Faber 18. DT: J. Andornino.
Unión: Francisco Periotti 6, Matías Borda Bossana 5, Juan Ignacio Cipolatti 15, Francisco Villa 8, Mateo Bejarano 3 (fi), Pablo Jacquet 3, Pablo Ioo 3, Juan Furrer 18, Guillermo Spila 2, Agustín Argañaraz 0. DT: F. Tosello.

El resto de las series

Atlético no dejó dudas y volvió a superar ampliamente a Peñarol. Esta vez, la “Crema” se impuso como visitante por 106 a 44 y selló su clasificación con otra actuación de gran superioridad.

En el estadio “Elías David”, 9 de Julio volvió a demostrar su superioridad ante Argentino Quilmes y se impuso por 95 a 42 para cerrar la serie con idéntico marcador global de 2 a 0.

La única serie que todavía debe definirse es la que protagonizan Independiente de San Cristóbal y Racing LTC. El “CAI” se encuentra 1-0 arriba y tendrá la posibilidad de sellar la clasificación este miércoles, desde las 21.30, cuando vuelva a enfrentarse con Racing en San Cristóbal.

FUENTE: Rafaela Noticias

Te puede interesar
Lo más visto
Carlos Casto: “Hemos honrado el legado recibido y al mismo tiempo hemos sabido transformarlo”

Carlos Casto, presidente de Sancor Seguros: “Hemos honrado el legado recibido y al mismo tiempo hemos sabido transformarlo”

Jorge Tribouley
EconomíaEl sábado
En el marco de la celebración por el 80º aniversario de SANCOR SEGUROS, el presidente de la compañía destacó el origen cooperativo de la empresa, su fuerte arraigo en Sunchales y el aporte de generaciones de colaboradores, productores, aliados y clientes que hicieron posible el crecimiento del Grupo. “Cuando las personas se unen detrás de un propósito compartido, son capaces de generar un impacto que trasciende en el tiempo”, afirmó.
Alejandro Simón: “Pocos lugares como Sunchales demuestran lo que puede hacer una sociedad”

Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros: “Pocos lugares como Sunchales demuestran lo que puede hacer una sociedad cuando hay esfuerzo y pasión colectiva”

Jorge Tribouley
EconomíaEl sábado
Ante unos 7.000 invitados que disfrutaron de la gran fiesta por el 80º Aniversario de SANCOR SEGUROS , el CEO de la aseguradora reivindicó el legado de los pioneros, el trabajo colectivo y el compromiso con las comunidades donde el Grupo está presente. También planteó los grandes desafíos que atraviesa la sociedad y destacó el rol que tendrá el sector asegurador en ese escenario.
Lazo

Osvaldo Fregona

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl sábado
Falleció el sábado 3 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 77 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 11:00 y las 16:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Chubut 797. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
PRESIDENTE JOSÉ SÁNCHEZ

José Sánchez es el nuevo presidente de Sancor Seguros

Grupo Sancor Seguros
EconomíaHace 1 día
El sábado 3 de octubre se realizó la 80ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada. Durante el encuentro, que contó con la presencia de delegados representantes de los asociados de todo el país, se aprobaron los diferentes aspectos previstos en la convocatoria.
Boletín de noticias