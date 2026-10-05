ARB: Unión barrió la serie ante Ben Hur y es semifinalista del Torneo Oficial

El Torneo Oficial de Primera División Masculina de la Asociación Rafaelina de Básquet ya tiene a tres de sus cuatro semifinalistas. Este domingo se disputaron los segundos partidos de las series de cuartos de final y Unión de Sunchales, Atlético de Rafaela y 9 de Julio volvieron a ganar para barrer sus respectivos cruces por 2 a 0.

La serie más equilibrada volvió a ser la protagonizada por Ben Hur y Unión de Sunchales. En el “Coliseo del Sur”, el “Bicho Verde” consiguió nuevamente una victoria ajustada, esta vez por 63 a 59, y aseguró el pasaje a semifinales.

Ben Hur terminó el primer cuarto arriba 17-15, pero Unión logró revertir el desarrollo antes del descanso y se fue al entretiempo ganando 34-28. La visita sostuvo la ventaja en el tercer parcial, que finalizó 48-42, y logró conservarla durante los últimos diez minutos.

Faltando poco más de un minuto para el cierre del tercer parcial, se produjo una situación donde se involucraron jugadores de unos y otros terminando en una invasión de protagonistas. Tras varios minutos de evaluación y pausa, la actividad se reanudó con varias sanciones.

Ben Hur 59-63 Unión

Estadio: «Coliseo del Sur»

Árbitros: Mario Buffa y Miguel Farías

Parciales: 17-15 / 28-34 y 42-48

Ben Hur: Gerónimo Andorno 2, Pedro Porchietto 9, Kevin Dubois 11, Gastón Schneider 9, Jeremías Hoffmann 5 (fi), Francisco Marckzik 2, Pablo Rocchia 3, Valentín Bernard 0, Jonatan Faber 18. DT: J. Andornino.

Unión: Francisco Periotti 6, Matías Borda Bossana 5, Juan Ignacio Cipolatti 15, Francisco Villa 8, Mateo Bejarano 3 (fi), Pablo Jacquet 3, Pablo Ioo 3, Juan Furrer 18, Guillermo Spila 2, Agustín Argañaraz 0. DT: F. Tosello.

El resto de las series

Atlético no dejó dudas y volvió a superar ampliamente a Peñarol. Esta vez, la “Crema” se impuso como visitante por 106 a 44 y selló su clasificación con otra actuación de gran superioridad.

En el estadio “Elías David”, 9 de Julio volvió a demostrar su superioridad ante Argentino Quilmes y se impuso por 95 a 42 para cerrar la serie con idéntico marcador global de 2 a 0.

La única serie que todavía debe definirse es la que protagonizan Independiente de San Cristóbal y Racing LTC. El “CAI” se encuentra 1-0 arriba y tendrá la posibilidad de sellar la clasificación este miércoles, desde las 21.30, cuando vuelva a enfrentarse con Racing en San Cristóbal.

FUENTE: Rafaela Noticias