ARB: Esta noche, Unión pone primera en los cruces de playoffs

Este viernes comenzará la etapa decisiva del torneo Oficial masculino de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet, con el inicio de los cuartos de final y cuatro cruces que pondrán en marcha los playoffs.

Los equipos que terminaron la fase regular entre los cuatro primeros tendrán la ventaja de localía y comenzarán las series en sus respectivos estadios. Además, en caso de ser necesario un tercer partido, volverán a jugar en casa para definir la clasificación.

Unión de Sunchales abrirá su llave frente a Sportivo Ben Hur, a las 20:00 en “La Fortaleza del Bicho”. El segundo capítulo está previsto para el domingo a las 20:30 en el “Coliseo del Sur”.

Atlético de Rafaela recibirá a Peñarol este viernes desde las 21:30 en el estadio “Arq. Lucio Casarín”, mientras que el segundo encuentro se disputará el domingo, a las 20:30, en el “Hércules Ferrario”.

En el estadio “Centenario”, 9 de Julio será local ante Argentino Quilmes desde las 21:30. La serie continuará el domingo a las 20:00 en el “Elías David”, donde Quilmes buscará aprovechar su condición de anfitrión.

El único enfrentamiento que tendrá una programación diferente será el que protagonizarán Independiente y Racing de San Cristóbal. El primer juego se disputará este viernes a las 21:30 en el estadio “Carlos Colucci”, pero el segundo deberá esperar hasta el miércoles 7, también a las 21:30, en el “Amancio Fuentes”, debido a la participación del CAI en la Copa Centenario de la Federación Santafesina.

Si alguna de las series necesita un tercer encuentro, el reglamento establece que deberá jugarse el martes 6 de octubre.

LA PROGRAMACIÓN

Atlético de Rafaela vs Peñarol

Juego 1: Viernes 2, 21.30 horas. Estadio “Arq. Lucio Casarín”.

Juego 2: Domingo 4, 20.30 horas. Estadio “Hércules Ferrario”.

9 de Julio vs Argentino Quilmes

Juego 1: Viernes 2, 21.30 horas. Estadio “Centenario”.

Juego 2: Domingo 4, 20.00 horas. Estadio “Elías David”.

Unión de Sunchales vs Sportivo Ben Hur

Juego 1: Viernes 2, 20.00 horas. Estadio “La Fortaleza del Bicho”.

Juego 2: Domingo 4, 20.30 horas. Estadio “Coliseo del Sur”.

Independiente vs Racing LTC de San Cristóbal

Juego 1: Viernes 2, 21.30 horas. Estadio “Carlos Colucci”

Juego 2: Miércoles 7, 21.30 horas. Estadio “Amancio Fuentes”.