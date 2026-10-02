LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

#ARB: Esta noche, Unión pone primera en los cruces de playoffs

Este viernes, a partir de las 20:00, el Bicho Verde abrirá su llave de Cuartos de Final frente a Sportivo Ben Hur, en “La Fortaleza”. El segundo capítulo está previsto para el domingo, a las 20:30, en el “Coliseo del Sur”.
Deportes - BásquetHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley

imagen

Este viernes comenzará la etapa decisiva del torneo Oficial masculino de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet, con el inicio de los cuartos de final y cuatro cruces que pondrán en marcha los playoffs.

Los equipos que terminaron la fase regular entre los cuatro primeros tendrán la ventaja de localía y comenzarán las series en sus respectivos estadios. Además, en caso de ser necesario un tercer partido, volverán a jugar en casa para definir la clasificación.

Unión de Sunchales abrirá su llave frente a Sportivo Ben Hur, a las 20:00 en “La Fortaleza del Bicho”. El segundo capítulo está previsto para el domingo a las 20:30 en el “Coliseo del Sur”.

Atlético de Rafaela recibirá a Peñarol este viernes desde las 21:30 en el estadio “Arq. Lucio Casarín”, mientras que el segundo encuentro se disputará el domingo, a las 20:30, en el “Hércules Ferrario”.

En el estadio “Centenario”, 9 de Julio será local ante Argentino Quilmes desde las 21:30. La serie continuará el domingo a las 20:00 en el “Elías David”, donde Quilmes buscará aprovechar su condición de anfitrión.

El único enfrentamiento que tendrá una programación diferente será el que protagonizarán Independiente y Racing de San Cristóbal. El primer juego se disputará este viernes a las 21:30 en el estadio “Carlos Colucci”, pero el segundo deberá esperar hasta el miércoles 7, también a las 21:30, en el “Amancio Fuentes”, debido a la participación del CAI en la Copa Centenario de la Federación Santafesina.

Si alguna de las series necesita un tercer encuentro, el reglamento establece que deberá jugarse el martes 6 de octubre.

LA PROGRAMACIÓN

Atlético de Rafaela vs Peñarol
Juego 1: Viernes 2, 21.30 horas. Estadio “Arq. Lucio Casarín”.
Juego 2: Domingo 4, 20.30 horas. Estadio “Hércules Ferrario”.

9 de Julio vs Argentino Quilmes
Juego 1: Viernes 2, 21.30 horas. Estadio “Centenario”.
Juego 2: Domingo 4, 20.00 horas. Estadio “Elías David”.

Unión de Sunchales vs Sportivo Ben Hur
Juego 1: Viernes 2, 20.00 horas. Estadio “La Fortaleza del Bicho”.
Juego 2: Domingo 4, 20.30 horas. Estadio “Coliseo del Sur”.

Independiente vs Racing LTC de San Cristóbal
Juego 1: Viernes 2, 21.30 horas. Estadio “Carlos Colucci”
Juego 2: Miércoles 7, 21.30 horas. Estadio “Amancio Fuentes”.

Te puede interesar
Lo más visto
Carlos Casto: “Hemos honrado el legado recibido y al mismo tiempo hemos sabido transformarlo”

Carlos Casto, presidente de Sancor Seguros: “Hemos honrado el legado recibido y al mismo tiempo hemos sabido transformarlo”

Jorge Tribouley
EconomíaHace 11 horas
En el marco de la celebración por el 80º aniversario de SANCOR SEGUROS, el presidente de la compañía destacó el origen cooperativo de la empresa, su fuerte arraigo en Sunchales y el aporte de generaciones de colaboradores, productores, aliados y clientes que hicieron posible el crecimiento del Grupo. “Cuando las personas se unen detrás de un propósito compartido, son capaces de generar un impacto que trasciende en el tiempo”, afirmó.
Alejandro Simón: “Pocos lugares como Sunchales demuestran lo que puede hacer una sociedad”

Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros: “Pocos lugares como Sunchales demuestran lo que puede hacer una sociedad cuando hay esfuerzo y pasión colectiva”

Jorge Tribouley
EconomíaHace 12 horas
Ante unos 7.000 invitados que disfrutaron de la gran fiesta por el 80º Aniversario de SANCOR SEGUROS , el CEO de la aseguradora reivindicó el legado de los pioneros, el trabajo colectivo y el compromiso con las comunidades donde el Grupo está presente. También planteó los grandes desafíos que atraviesa la sociedad y destacó el rol que tendrá el sector asegurador en ese escenario.
Boletín de noticias