Aprueban la ampliación del Parque Renacer con la incorporación de un nuevo lote

El Concejo Municipal de Sunchales aprobó este jueves 8 de octubre, el proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo, solicitando la modificación del artículo 1º de la Ordenanza Nº 2073/2011, con el objetivo de ampliar el espacio denominado Parque Renacer, ubicado sobre la margen del Canal Sur, mediante la incorporación de un nuevo lote.

La normativa original, sancionada en abril de 2011, había designado como Parque Renacer al espacio verde identificado como lote A2 del plano de mensura Nº 140.521. Con la modificación aprobada, la denominación comprenderá también al lote A1, que se encuentra vinculado territorialmente con el sector original.

La iniciativa busca consolidar ambos terrenos como una unidad espacial destinada al desarrollo integral del parque, manteniendo el sentido que motivó su creación y el reconocimiento a la labor del Grupo Renacer de Sunchales.

Preservar la identidad del parque

Durante la fundamentación del proyecto, el concejal José Delmastro explicó que la incorporación del lote A1 permitirá ampliar la superficie del parque y fortalecer su diseño paisajístico, su funcionalidad y su finalidad conmemorativa.

El texto aprobado establece que los espacios verdes identificados como lotes A1 y A2 deberán preservar la identidad, el significado y los objetivos que dieron origen al Parque Renacer. Asimismo, dispone que se conserve su diseño paisajístico y su carácter de lugar de encuentro, reflexión y memoria.

En ese sentido, la ordenanza determina que toda intervención que se proyecte o ejecute en ambos terrenos deberá ser compatible con esos objetivos y con el reconocimiento al Grupo Renacer.

La designación original, aprobada en 2011, estuvo vinculada con la tarea de esta agrupación de ayuda mutua, que acompaña a padres que atravesaron la pérdida de un hijo y promueve espacios de contención y acompañamiento.