¡Sunchales celebra sus 140 años!

La ciudad se prepara para celebrar sus 140 años con una propuesta abierta a toda la comunidad. Durante cuatro jornadas, Sunchales será escenario de actividades culturales, musicales, productivas, recreativas y educativas para compartir y disfrutar en familia.

Bajo el lema “La historia que nos une, un futuro que nos proyecta”, los festejos por el aniversario de la ciudad comenzarán el sábado 17 de octubre y se extenderán hasta el martes 20, con distintas propuestas concentradas en Casa Steigleder y Plaza Libertad.

El sábado 17 y domingo 18 de octubre, desde las 17:00, Casa Steigleder será el punto de encuentro para el Paseo Productivo, con feria de artesanos, emprendedores y comerciantes, emprendimientos gastronómicos, patio de comidas, la muestra “La historia la hacemos entre todos” del Museo y Archivo Histórico “Basilio M. Donato” y shows musicales en vivo.

La programación artística incluirá la presentación de la Banda Municipal de Música “Sebastián Rainone”, Mil Huesos, La Base Cuarteto, Diego Fernando, Mangueira, Warmi y el Taller de Tango del Liceo Municipal durante la jornada del sábado. El domingo será el turno de Gulubú Rock, Memoria Nacional, Grupo Sentidos, Iruya, el Coro Municipal de Sunchales, Los Ases y el Ballet Suncho y Pampa.

El lunes 19 de octubre, día del aniversario, las actividades continuarán en Plaza Libertad. A las 11:00 se realizará el Acto Central y Desfile Cívico con la participación confirmada de más de 35 instituciones de la ciudad, una oportunidad para encontrarnos, celebrar nuestra historia y reconocer a quienes fueron construyendo la identidad de Sunchales a lo largo de estos 140 años.

Además, durante el lunes 19 y martes 20 de octubre, Plaza Libertad recibirá al Planetario Móvil 360° Estrella del Plata, una experiencia inmersiva y educativa pensada para niños y adolescentes en edad escolar.

Desde la Municipalidad de Sunchales se invita especialmente a todos los vecinos y vecinas de la ciudad y de las localidades de la región a acercarse y compartir esta celebración.