Los Veteranos de Malvinas desfilaron en el 140º Aniversario de Sunchales

Sunchales conmemoró el lunes 19 de octubre el 140° aniversario de la tercera y definitiva colonización de la ciudad con un acto central desarrollado en Plaza Libertad, que tuvo como uno de sus momentos más destacados el desfile de más de 50 asociaciones civiles e instituciones locales.

La ceremonia reunió a representantes de distintas organizaciones de la comunidad y puso en valor el compromiso de las entidades que, desde diferentes ámbitos, contribuyen a la identidad, la historia y el desarrollo de Sunchales.

Entre las presencias más significativas se destacó la participación de agrupaciones de Veteranos de Guerra de Malvinas, junto con instituciones que mantienen viva la memoria del conflicto de 1982 y promueven la defensa de la soberanía nacional.

La causa Malvinas, presente en los 140 años de Sunchales

El acto contó con la presencia de Veteranos de Guerra de Malvinas del Centro y Museo de Excombatientes de Malvinas de Rafaela y el departamento Castellanos; del Centro de Excombatientes y Familiares de Caídos en Malvinas del departamento San Cristóbal; y de veteranos provenientes de Freyre y Morteros, localidades de la provincia de Córdoba.

Su participación constituyó uno de los momentos destacados de la jornada, al acercar a la comunidad el reconocimiento a quienes formaron parte de la Guerra de Malvinas y a quienes sostienen, a través de distintas iniciativas, el compromiso con la memoria histórica.

También desfiló la Agrupación Malvinas Argentinas de Sunchales, integrada por ex soldados continentales residentes u oriundos de la ciudad y su zona de influencia, pertenecientes a las clases 1961, 1962 y 1963, además de los incorporados con prórroga. Se trata de hombres que formaron parte del conflicto de Malvinas desde el continente, aunque no combatieron en las islas, y que mantienen vigente el reconocimiento a quienes cumplieron funciones durante aquel período de la historia argentina.

La Misión Owen y el regreso del avión de combate

Otra de las presencias relevantes fue la de la Asociación Civil Misión Owen, una iniciativa vinculada con la historia del piloto sunchalense Owen Crippa y la recuperación del avión de combate que piloteó durante la Guerra de Malvinas.

En enero de 2025, Crippa, junto con un grupo de amigos, concretó el proyecto de repatriar la aeronave, que regresó a suelo argentino, en un acontecimiento de profundo significado histórico y patriótico para la ciudad.

Posteriormente, el 30 de octubre de 2025, se firmó en Sunchales el acta constitutiva de la Asociación Civil Misión Owen, con el objetivo de dar continuidad a la iniciativa y generar valor para la comunidad mediante un proyecto educativo y cultural.

Bajo el lema «Por la soberanía y por la paz», la misión busca mantener viva la memoria de Malvinas, transmitir la historia a las nuevas generaciones y promover la educación, el compromiso ciudadano y la defensa de la soberanía nacional.

La participación de la asociación en el desfile permitió visibilizar una propuesta que vincula la historia reciente del país con el patrimonio local y la formación de las nuevas generaciones.

Una celebración que puso en valor la identidad local

El desfile de más de 50 instituciones y asociaciones civiles fue uno de los ejes centrales de la conmemoración de los 140 años de Sunchales. La presencia de entidades deportivas, sociales, culturales y comunitarias reflejó la diversidad del entramado institucional que forma parte de la vida cotidiana de la ciudad.

En ese marco, el acompañamiento de los Veteranos de Guerra de Malvinas, la Agrupación Malvinas Argentinas y la Asociación Civil Misión Owen aportó una dimensión histórica y patriótica a la celebración.

A 140 años de su tercera y definitiva colonización, Sunchales volvió a reunirse en Plaza Libertad para reconocer su recorrido histórico y destacar a las instituciones y personas que contribuyen a construir su identidad colectiva.