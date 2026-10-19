¡Sunchales celebra sus 140 años!

Sunchales celebra este 19 de octubre su Ttercera y definitiva colonización. Durante el último lustro del siglo XIX, Carlos Christiani emprendió la repoblación de Sunchales - en lo que es su actual emplazamiento - junto a las vías del ferrocarril y a poco más de 2 km. al este del antiguo Fuerte.

Por su parte, el Agrimensor Carlos Steigleder se encargó de la medición de la incipiente Colonia y una vez finalizada, viajó a Santa Fe para realizar los trámites relacionados con la aprobación de los planos respectivos, por parte del Departamento Topográfico de la provincia de Santa Fe.

Debe señalarse que si bien los organizadores del nuevo pueblo eran de origen alemán, las primeras familias de inmigrantes que arribaron en 1884 a estas tierras venían de España e Italia.

Recién el 19 de octubre de 1886, durante la gobernación del Dr. José Gálvez- oficialmente fueron aprobados los planos de la colonia y el pueblo que, a partir de entonces, se llamaría Sunchales.

Este jueves, bajo el lema “La historia que nos une, un futuro que nos proyecta”, continuará con propuestas que reúnen a instituciones y vecinos.

Acto central y desfile por el aniversario

Este lunes 19, desde las 11:00, Plaza Libertad será el escenario del acto central y el desfile cívico, que contará con la participación de más de 50 instituciones locales.

La ceremonia buscará reconocer a las entidades y a las personas que contribuyeron a construir la identidad de Sunchales a lo largo de estos 140 años.

El Planetario Móvil llega a Plaza Libertad

En el marco de los festejos, el martes 20 estará presente el Planetario Móvil 360° Estrella del Plata, una propuesta educativa e inmersiva destinada a niños en edad escolar.

Así, la programación del aniversario combina el homenaje a la historia de la ciudad y a sus instituciones con actividades culturales y educativas para la comunidad.