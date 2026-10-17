¡Sunchales celebra sus 140 años!

Bajo el lema “La historia que nos une, un futuro que nos proyecta”, los festejos por el aniversario de la ciudad comenzarán el sábado 17 de octubre y se extenderán hasta el martes 20, con distintas propuestas concentradas en Casa Steigleder y Plaza Libertad.
CiudadEl sábado Municipalidad de Sunchales

imagen

La ciudad se prepara para celebrar sus 140 años con una propuesta abierta a toda la comunidad. Durante cuatro jornadas, Sunchales será escenario de actividades culturales, musicales, productivas, recreativas y educativas para compartir y disfrutar en familia.

Bajo el lema “La historia que nos une, un futuro que nos proyecta”, los festejos por el aniversario de la ciudad comenzarán el sábado 17 de octubre y se extenderán hasta el martes 20, con distintas propuestas concentradas en Casa Steigleder y Plaza Libertad.

El sábado 17 y domingo 18 de octubre, desde las 17:00, Casa Steigleder será el punto de encuentro para el Paseo Productivo, con feria de artesanos, emprendedores y comerciantes, emprendimientos gastronómicos, patio de comidas, la muestra “La historia la hacemos entre todos” del Museo y Archivo Histórico “Basilio M. Donato” y shows musicales en vivo.

imagen

La programación artística incluirá la presentación de la Banda Municipal de Música “Sebastián Rainone”, Mil Huesos, La Base Cuarteto, Diego Fernando, Mangueira, Warmi y el Taller de Tango del Liceo Municipal durante la jornada del sábado. El domingo será el turno de Gulubú Rock, Memoria Nacional, Grupo Sentidos, Iruya, el Coro Municipal de Sunchales, Los Ases y el Ballet Suncho y Pampa.

imagen

El lunes 19 de octubre, día del aniversario, las actividades continuarán en Plaza Libertad. A las 11:00 se realizará el Acto Central y Desfile Cívico con la participación confirmada de más de 35 instituciones de la ciudad, una oportunidad para encontrarnos, celebrar nuestra historia y reconocer a quienes fueron construyendo la identidad de Sunchales a lo largo de estos 140 años.

imagen

Además, durante el lunes 19 y martes 20 de octubre, Plaza Libertad recibirá al Planetario Móvil 360° Estrella del Plata, una experiencia inmersiva y educativa pensada para niños y adolescentes en edad escolar.

Desde la Municipalidad de Sunchales se invita especialmente a todos los vecinos y vecinas de la ciudad y de las localidades de la región a acercarse y compartir esta celebración.

Te puede interesar
imagen

¡Sunchales celebra sus 140 años!

Jorge Tribouley
CiudadHace 1 día
Este lunes 19 de octubre, día del aniversario, a las 11:00 se realizará el Acto Central y Desfile Cívico en Plaza Libertad con la participación confirmada de más de 50 instituciones de la ciudad.
Lo más visto
Lazo

Delia Luisa Williner "Kuki", viuda de Marquez

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl sábado
Falleció el sábado 17 de octubre en la localidad de Sunchales, a la edad de 84 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 13:00 y las 9:00 del domingo 18, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en Sala. Casa de Duelo: J. V. González 331. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Boletín de noticias