El intendente Pinotti destacó el espíritu emprendedor de Sunchales en el 140° aniversario de su tercera y definitiva colonización

En el marco del acto central por el 140° aniversario de la tercera y definitiva colonización de Sunchales, el intendente Pablo Pinotti brindó un discurso en Plaza Libertad, donde puso en valor la historia productiva de la ciudad, el protagonismo de sus emprendedores y el compromiso de las instituciones que contribuyeron a su desarrollo.

Durante su mensaje, brindado este lunes 19 de octubre, el mandatario local invitó a reflexionar sobre los orígenes de Sunchales y las condiciones que marcaron su consolidación como comunidad. Recordó que 1886 representó el tercer intento de fundación y explicó que la fecha conmemora la aprobación del plano de mensura presentado por Carlos Steigleder durante el gobierno provincial de José Gálvez.

El mandatario sunchalense remarcó que los primeros pobladores debieron afrontar un escenario complejo, en una zona de terrenos bajos y vegetación de espinillos, para transformar el territorio en un espacio productivo. En ese proceso, destacó el esfuerzo de inmigrantes y criollos que, con trabajo y convicciones, abrieron caminos y sentaron las bases del crecimiento local.

De la producción agropecuaria al desarrollo cooperativo

El intendente repasó la evolución de la economía sunchalense, desde sus comienzos vinculados a la agricultura y la ganadería hasta la consolidación de la actividad lechera y el desarrollo de un entramado empresarial que trascendió las fronteras de la ciudad.

En ese recorrido, destacó la figura de Alfredo Rotania, a quien reconoció por su aporte a la innovación tecnológica aplicada al campo. Recordó el desarrollo de la cosechadora automotriz en un taller mecánico de Sunchales, un avance que convirtió a la ciudad en protagonista de la historia de la maquinaria agrícola.

También subrayó la importancia del cooperativismo como respuesta a las características productivas de la región, marcada por unidades agropecuarias de dimensiones relativamente pequeñas y por la necesidad de organizar la producción y agregar valor.

En ese sentido, mencionó a Sancor Cooperativas Unidas Limitada y a Sancor Seguros como ejemplos del desarrollo económico y asociativo de la comunidad. Sobre esta última, expresó su orgullo por el lugar que ocupa dentro del movimiento cooperativo nacional y latinoamericano.

Pinotti sostuvo que el crecimiento de Sunchales también se explica por el trabajo de numerosos empresarios y emprendedores que generan empleo, riqueza y oportunidades, aunque reconoció que el Estado muchas veces marcha por detrás de las necesidades del sector productivo.

“Siempre estamos en deuda, pero sí apostamos para el futuro”, manifestó al referirse al acompañamiento estatal a quienes impulsan la actividad económica.

Las instituciones, una fortaleza de la comunidad

Otro de los ejes centrales del discurso fue el reconocimiento a las instituciones locales, a las que definió como una de las principales riquezas de Sunchales.

El intendente destacó la respuesta de la comunidad a la convocatoria para organizar un desfile cívico en el marco de los festejos por los 140 años. Según señaló, la participación de alrededor de 60 instituciones superó las expectativas iniciales y puso de manifiesto el compromiso de distintos sectores de la sociedad.

Para Pinotti, esa participación refleja una característica distintiva de la ciudad: la capacidad de organizarse, generar respuestas propias y sostener espacios comunitarios incluso frente a las dificultades.

“Esa es toda la fortaleza que nos destaca, que nos permite salir adelante en los momentos más difíciles”, expresó.

En esa línea, mencionó a los Bomberos Voluntarios como ejemplo del compromiso colectivo, al tratarse de una institución creada y sostenida con el acompañamiento de la comunidad.

El mandatario también reconoció que los sunchalenses tienen una marcada tendencia a resolver sus problemas con recursos propios, aunque consideró necesario continuar fortaleciendo las gestiones y el trabajo conjunto para responder a los desafíos que enfrenta la ciudad.

El agradecimiento a las autoridades

Sobre el cierre, Pinotti agradeció la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y destacó su decisión de acompañar a la comunidad en una celebración significativa para la historia local.

El intendente valoró el vínculo institucional y personal con el mandatario provincial, así como el acompañamiento que, según expresó, brinda a Sunchales en distintas áreas de la gestión.

Asimismo, extendió su reconocimiento a las autoridades presentes, entre ellas representantes del Poder Legislativo local y provincial, y al personal policial, con una mención especial al trabajo de Carlos Pagano y su equipo.

Finalmente, el titular del Ejecutivo municipal convocó a la comunidad a continuar trabajando con la mirada puesta en el futuro, sin perder de vista la historia que dio origen a la ciudad y los valores que acompañaron su desarrollo.

“A seguir adelante, a seguir apostando y a seguir mirando desde nuestro espíritu emprendedor”, concluyó Pinotti.