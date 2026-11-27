La Agencia de Desarrollo Económico de Sunchales (ADESu) organiza la charla panel “Reforma Laboral: de la normativa a la práctica”, un espacio de sensibilización e intercambio destinado a empleadores, PyMEs, comercios, responsables de recursos humanos, estudios contables y profesionales vinculados a la gestión laboral.

La actividad propone acercar los principales cambios de la normativa laboral a situaciones concretas que atraviesan las organizaciones, con el objetivo de facilitar su comprensión y aportar herramientas para la toma de decisiones.

Bajo el eje “Cambios, decisiones y oportunidades en la gestión laboral”, se abordará el recorrido de una relación laboral, desde la contratación de personal hasta su desvinculación, incluyendo la organización de jornadas, descansos, compensaciones, prevención de conflictos y aspectos vinculados al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

La propuesta tendrá un enfoque especialmente práctico, incorporando situaciones habituales de las empresas y aportes desde diferentes disciplinas.

Un panel con distintas miradas profesionales

El encuentro contará con la participación de tres profesionales:

Dra. Jenifer María Paira (UCSE DAR) . Abogada, especialista en Derecho Laboral y doctora en Derecho. Es docente universitaria y directora de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). Su participación aportará el análisis jurídico de las principales modificaciones normativas y sus implicancias en las relaciones laborales.

. Abogada, especialista en Derecho Laboral y doctora en Derecho. Es docente universitaria y directora de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). Su participación aportará el análisis jurídico de las principales modificaciones normativas y sus implicancias en las relaciones laborales. Samanta Faccioli . Profesional con una amplia trayectoria en gestión de Recursos Humanos y Capital Humano, desarrollada en organizaciones empresariales. Desde su experiencia, abordará situaciones prácticas de administración del personal, costos laborales, prev isiones y proyecciones que inciden en las decisiones de las empresas.

. Profesional con una amplia trayectoria en gestión de Recursos Humanos y Capital Humano, desarrollada en organizaciones empresariales. Desde su experiencia, abordará situaciones prácticas de administración del personal, costos laborales, prev isiones y proyecciones que inciden en las decisiones de las empresas. Mariela Besarez. Productora Asesora de Seguros, mentora y facilitadora de talleres de desarrollo personal, con herramientas de liderazgo y coaching. Aportará una mirada sobre el Fondo de Asistencia Laboral, las alternativas para su administración y los aspectos a considerar

en materia de coberturas y protección de las organizaciones.

Un espacio para acercar consultas reales

Uno de los objetivos centrales de la propuesta es recuperar las i nquietudes de quienes participan. Por eso, el formulario de inscripción permite anticipar preguntas y situaciones concretas vinculadas a la reforma laboral.

Estos aportes servirán para orientar el intercambio y abordar temas de interés para los diferentes sectores productivos y profesionales de Sunchales y la región.

La actividad forma parte de las acciones que ADESu impulsa para acompañar al entramado productivo local, promoviendo la articulación entre instituciones, profesionales y empresas.

Información e inscripción:

Fecha: martes 1 de diciembre de 2026.

Horario: 19:00 hs.

Lugar: Sala de la Cooperación – Casa Cooperativa, Juan B. Justo 126, Sunchales.

Actividad sin costo, con inscripción previa.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/tG5gsJDS96gQt6bx8

Consultas: 3493-437078

Organiza: ADESu – Agencia de Desarrollo Económico de Sunchales.