Banco Santa Fe impulsa la industria santafesina en Rafaela con financiamiento para crecer y producir más

La entidad participa de la Muestra Industrial Argentina 2026, que se realiza del 14 al 16 de octubre en Rafaela, con líneas de financiamiento para capital de trabajo, inversión productiva y leasing, además de un espacio exclusivo para generar negocios y fortalecer vínculos con empresas de la Región Centro.
EconomíaHace 6 horas Banco Santa Fe

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Banco Santa Fe está presente en la Muestra Industrial Argentina 2026, que se desarrolla del 14 al 16 de octubre en Rafaela, con una propuesta integral de financiamiento y servicios destinada a acompañar el crecimiento de las empresas, potenciar la inversión y fortalecer el desarrollo de la industria santafesina.

Durante el encuentro, la entidad cuenta con un stand propio y un espacio exclusivo para networking, desde donde participa de rondas de negocios, conferencias y reuniones comerciales con empresarios y referentes del sector industrial. El objetivo es generar nuevas oportunidades de vinculación con empresas de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, acercándoles soluciones financieras adaptadas a sus necesidades y proyectos.

En este marco, Banco Santa Fe está presentando alternativas de financiamiento para impulsar la actividad industrial, con condiciones orientadas tanto a atender las necesidades operativas de las empresas como a acompañar sus planes de inversión y modernización:

- Capital de Trabajo: financiación con un plazo de hasta 18 meses y tasa fija, para acompañar las necesidades operativas y fortalecer el desarrollo de la actividad.

- Leasing: alternativas de financiación de hasta 60 meses y tasa variable, destinadas a facilitar la incorporación de maquinaria, equipamiento y bienes de capital.

- Inversión Productiva: líneas de hasta 48 meses, con 6 meses de gracia y tasa variable, para impulsar proyectos de crecimiento, ampliación y modernización industrial.

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La participación en la muestra representa una oportunidad estratégica para fortalecer el vínculo con el entramado productivo de la Región Centro, promover encuentros comerciales y acercar a las empresas herramientas financieras que les permitan desarrollar sus negocios, mejorar su capacidad productiva y concretar nuevas inversiones.

Con una presencia activa en uno de los principales espacios de encuentro de la industria regional, Banco Santa Fe reafirma su compromiso con el desarrollo de las empresas y con el fortalecimiento de la economía provincial.

A través de su propuesta de financiamiento y servicios, la entidad continúa trabajando para “Agilizar el crecimiento para el desarrollo regional”, su propósito institucional, acompañando a las empresas santafesinas en cada etapa de su evolución y contribuyendo a generar nuevas oportunidades para la producción y el empleo.

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