Ordenaron la libertad de un acusado por el ataque a la comisaría de Sunchales

La defensa del acusado estuvo a cargo de los abogados Juan Bautista Degiovanni y Marcelino Plaza, mientras que la representación del Ministerio Público de la Acusación fue asumida por el fiscal Juan Manuel Puig.

El imputado está señalado por participar, junto a otras cinco personas, en los incidentes ocurridos el pasado 28 de marzo en la Comisaría 3ª de Sunchales, donde se causaron destrozos en la sede policial y en patrulleros estacionados.

Las condiciones para esperar el juicio en libertad

Luego de 7 meses de prisión preventiva y tras un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, se ordenó que Derfler afronte el resto del proceso en libertad bajo una serie de reglas de conducta.

Entre las restricciones impuestas se destaca la prohibición de ingresar a la ciudad de Sunchales, la obligación de fijar domicilio en la localidad de San Cristóbal y quedar bajo la tutela de una guardadora judicial.

Además, el imputado deberá firmar semanalmente en la comisaría de su nueva jurisdicción y tendrá estrictamente prohibido acercarse o contactar a las víctimas y a los testigos de la causa.