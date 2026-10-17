Ordenaron la libertad de un acusado por el ataque a la comisaría de Sunchales

En los Tribunales de Rafaela, se le otorgó la libertad a David Derfler tras 7 meses de prisión preventiva por el ataque a la Comisaría 3ª de Sunchales. Deberá radicarse en San Cristóbal.
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 En los Tribunales de Rafaela, se le otorgó la libertad a David Derfler tras 7 meses de prisión preventiva por el ataque a la Comisaría 3ª de Sunchales. Deberá radicarse en San Cristóbal.Este viernes por la mañana, la jueza Cecilia Alamo dispuso la libertad bajo medidas alternativas para David Derfler, quien se encontraba con prisión preventiva desde fines de marzo imputado por daño calificado y atentado a la autoridad agravado.

La defensa del acusado estuvo a cargo de los abogados Juan Bautista Degiovanni y Marcelino Plaza, mientras que la representación del Ministerio Público de la Acusación fue asumida por el fiscal Juan Manuel Puig.

El imputado está señalado por participar, junto a otras cinco personas, en los incidentes ocurridos el pasado 28 de marzo en la Comisaría 3ª de Sunchales, donde se causaron destrozos en la sede policial y en patrulleros estacionados.

Las condiciones para esperar el juicio en libertad

Luego de 7 meses de prisión preventiva y tras un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, se ordenó que Derfler afronte el resto del proceso en libertad bajo una serie de reglas de conducta.

Entre las restricciones impuestas se destaca la prohibición de ingresar a la ciudad de Sunchales, la obligación de fijar domicilio en la localidad de San Cristóbal y quedar bajo la tutela de una guardadora judicial.

Además, el imputado deberá firmar semanalmente en la comisaría de su nueva jurisdicción y tendrá estrictamente prohibido acercarse o contactar a las víctimas y a los testigos de la causa.

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