Comenzó la construcción de la Capilla «Inmaculada Concepción de María»

Imagen: Parroquia San Carlos Borromeo

Con la fundición de los primeros cimientos, la construcción de la Capilla «Inmaculada Concepción», en pleno barrio Sur, comienza a ser una realidad.

La convocatoria parroquial se produjo el jueves 10 de septiembre, en donde en el propio lugar se dieron cita representantes de distintos sectores, quienes se sumaron a este especial momento. El propio Intendente Pablo Pinotti acompañó esta emblemática actividad.

Imagen: Parroquia San Carlos Borromeo

Las tareas de hormigonado continuarán a futuro para darle forma a la Capilla y concretar así un especial proyecto cargado de simbolismo. «Estamos contentos de vivir este momento histórico. Gente que hace 30 años que luchaba por tener un terreno, algo que conseguimos en 2021, para luego en 2023 sumar el segundo y sumar la colaboración de arquitectos quienes presentaron los planos para que se puedan aprobar», comentó el padre Fernando Sepertino luego de la bendición de la obra.

En cuanto a los plazos y etapas de la obra, refirió que «aquí construiremos un primer salón en el cual se podrán dictar las clases de Catecismo para luego seguir edificando y dándole forma a la Capilla. Actualmente, tenemos un espacio en la Sede Vecinal del barrio Sur, en donde efectuamos las actividades que se trasladarán a futuro aquí. Por eso no hay una urgencia en cuanto a tiempos pero sí un deseo de poder tener este espacio».

CONTENIDO: Gentileza Sunchales Hoy