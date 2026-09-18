Arte por la Paz: Sunchales prepara un encuentro que reunirá música, pintura y diálogo interreligioso

Bajo la consigna “Donde hay Paz hay Cultura. Donde hay Cultura hay Paz”, la iniciativa propone generar un espacio de encuentro en el que el arte funcione como herramienta para fortalecer los vínculos comunitarios y transmitir un mensaje de respeto, convivencia y unidad.

La actividad tendrá lugar en el Espacio de Diálogo Interreligioso, ubicado en Silvio Delloni 4030, y contará con la participación de instituciones educativas, culturales y representantes de distintas comunidades religiosas de la ciudad.

Música, arte y diálogo

Entre las actividades previstas se encuentra la participación de la Orquesta de Violines de la Escuela Nº 1212 de Sunchales, el Coro de Moisés Ville Canta, el Coro de niños de CreArte y referentes de las comunidades judía, católica y evangélica.

También será parte de la jornada el Taller de Pintura del Liceo Municipal de Sunchales, sumando una expresión artística vinculada con las artes visuales.

La propuesta contempla además la exhibición de dibujos realizados por alumnos de escuelas de Sunchales, una iniciativa promovida por Fe.Coop.E.S., con el objetivo de incorporar la mirada de niños y jóvenes en torno a la construcción de la paz.

Como cierre simbólico, se realizará la plantación de un árbol por la Paz, actividad que buscará representar el compromiso colectivo con la convivencia y la construcción de un futuro basado en el diálogo.

Una propuesta comunitaria

“Arte por la Paz” es organizado por Casa de la Paz y Cultura, el Espacio Interreligioso y la Federación de Cooperativas Escolares de Sunchales.

La iniciativa cuenta con la adhesión del Consejo de Pastores de Sunchales, la Municipalidad de Sunchales, CreArte, el Consejo de Comunidades de Pueblos Originarios, el Concejo Municipal de Sunchales y la Comunidad de Moisés Ville, entre otras instituciones.