Cómo estará el tiempo en Sunchales: Estable aunque pueden aparecer lluvias débiles

Las condiciones del tiempo se mantendrán estables en la región con posibilidad de lluvias aisladas. Las temperaturas continuarán oscilando alrededor de los valores observados durante los últimos días.
GeneralHace 21 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Cielo nublado

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. Este martes, se mantiene el patrón en el comportamiento de las masas de aire actuantes en la región, con ingreso de aire superficial principalmente desde el sur/sureste, mientras que en altura vuelve a predominar el ingreso de aire desde el oeste/noroeste. Esta situación permite que si bien las condiciones se mantienen estables, la jornada de hoy presente alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas, aunque las mismas son bajas. No obstante ello, en general las condiciones deberían ser mayormente buenas y estables a lo largo de la semana, con temperaturas que se mantienen oscilando alrededor de los valores observados durante los últimos días.

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Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 14º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, rotando al sureste por momentos.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos con condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 14º y poco cambio de las máximas, 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

Por último, viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde y tarde/noche con condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 15º y máxima 20º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

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